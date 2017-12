Inspecţia Muncii împarte amenzi usturătoare firmelor constănţene

Pe lîngă încercările agenţilor economici de a „fenta” legislaţia muncii, inspectorii constănţeni au descoperit, în ultimul timp, tot mai mulţi salariaţi care preferă să se bucure de un ban în plus, decît să lucreze cu acte în regulă. Faptul că pe litoral nimeni nu prea dă doi bani pe controale şi verificări este demonstrat de amenzile record aplicate în acest an de reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM). Dacă în prima lună din 2008 fost acordate 33 de sancţiuni în valoare totală de 87.400 de lei, numai în domeniul relaţiilor de muncă, amenzile din februarie au golit buzunarele angajatorilor constănţeni. Potrivit inspectorului şef adjunct al ITM Constanţa, Tiberiu Pleşu, pe parcursul celor 374 de controale efectuate în februarie, inspectorii constănţeni de muncă au adus la bugetul de stat peste 213.000 de lei. “Am verificat 260 de agenţi economici din tot judeţul, iar pentru neregulile constatate, au fost aplicate 65 de amenzi şi 205 avertismente. În acelaşi timp, au fost dispuse peste 1.000 de măsuri de remediere. Totuşi, mai avem mult de lucrat cu munca fără forme legale, care a devenit un fenomen îngrijorător. Spun acest lucru întrucît, într-o singură lună, am avut 47 de muncitori depistaţi fără forme legale, ceea ce a însemnat amenzi de peste 100.000 de lei”, a declarat Tiberiu Pleşu. De asemenea, inspectorul adjunct al ITM Constanţa a precizat că verificările au mai scos la iveală încălcări ale legislaţiei muncii la acordarea dreptului la concediul de odihnă, plata orelor suplimentare sau a celor lucrate pe timpul nopţii.