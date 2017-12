Inspectori de la Finanţe, arestaţi pentru luare de mită

ÎN AREST. Magistraţii Tribunalului Constanţa au decis ieri arestarea preventivă pentru 29 de zile a celor doi inspectori din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa (DGFP), care au fost reţinuţi joi după-amiază sub acuzaţia că ar fi luat mită de la un agent economic. Costel Bafan şi Adrian Cimpoaie urmează să fie suspendaţi din funcţii. „În momentul în care vom fi înştiinţaţi în mod oficial de către anchetatori că faţă de cei doi inspectori s-a dispus o măsură preventivă în acest dosar, aceştia vor fi suspendaţi. Dacă ei vor fi condamnaţi, vor fi eliberaţi din funcţii. În acest moment nu putem face nimic altceva decât să lăsăm organele îndreptăţite să-şi continue ancheta”, a declarat Bogdan Huţucă, directorul DGFP Constanţa.

FLAGRANTUL. Cei doi inspectori au fost reţinuţi, joi după-amiază, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, sub acuzaţia că ar fi primit mită de la administratorul unei firme. Anchetatorii spun că Adrian Cimpoaie şi colegul acestuia, Costel Bafan, ambii angajaţi ai DGFP Constanţa, au depistat, în urma unui control efectuat la societatea Transporturi Construcţii Crisiri SRL, faptul că administratorul nu a emis către o firmă din Bulgaria o factură. Oamenii legii spun că cei doi angajaţi ai statului s-au întâlnit miercuri cu denunţătorul, căruia i-ar fi spus că, dacă vrea să scape de amendă şi de dosarul penal ce i se va întocmi pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, trebuie să le dea 2.000 de euro. Mai mult, spun anchetatorii, aceştia i-ar fi explicat administratorului ce documente trebuie să întocmească pentru justificarea verificărilor efectuate. “Pari serios. Noi avem de-a face cu fel de fel de oameni. E puţin, e foarte puţin, dar nu contează. E ok. Eu am acte de la Guvern că ai făcut transportul. Faptul că nu ai creat evenimentul în evidenţele contabile, asta înseamnă de la doi la opt ani”, îi spune unul dintre inspectori administratorului. Şi pentru ca patronul să priceapă că i se face un favor, acelaşi inspector adaugă: „Poţi să zici că ai primit cadou de sărbători libertatea...”.

DENUNŢUL. Agentul economic a reclamat cazul la Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) Constanţa. Ofiţerii DGA, coordonaţi de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa, au pus la cale, joi după-amiază, un flagrant, chiar în locuinţa administratorului firmei, din comuna constănţeană Cumpăna. Oamenii legii spun că inspectorii DGFP Constanţa au fost încătuşaţi după ce au luat cei 2.000 de euro solicitaţi, chiar în momentul în care părăseau imobilul în care s-ar fi desfăşurat tranzacţia. După ce s-a constatat că fişa posturilor ocupate de cei doi suspecţi în cadrul DGFP Constanţa implică activităţi de control, dosarul a fost declinat Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Serviciul Teritorial Constanţa. Reprezentanţii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice au mai anunţat că verificările ce vizează firma din Cumpăna vor fi reluate de o altă echipă. Cei doi inspectori DGFP Constanţa sunt cercetaţi pentru comiterea infracţiunii de luare de mită.