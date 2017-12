Inspectori fiscali reţinuţi pentru luare de mită

08:46:25 / 05 Iunie 2014

Obiceiuri

Puteti sa faceti fel de fel de epurari de noi modificari in structuri da r romanul are ovorba"Naravul din fire nu are lecuire".Cu toate ca au printre cele mai mari salari dintre bugetari(lunar stimulentul se cumuleaza cu salariu la ceilalti bugetari nu exista asemenea lucru).tot uni dintre ei nu sunt corecti.Vrem sa suporte consetintele extreme ale legi ca sa fie exemplu si celorlanti colegi.