Inspectorii de muncă au luat la puricat transportatorii

10:58:53 / 05 Iulie 2014

Inspectorii astia nu vad de ani de zile firma GMS care circula in toată Constanta ????niste mașini vechi jegoase conduse de niste șoferi inconștienți care vb in timpul mersului la câte 2 telefoane...care tot timpul au microbuzul plin de oamenii in picioare .... Am impresia ca inspectorii astia au probleme oftalmologice de ani buni se fac reclamații acestei firme si nimeni nu ia nici o măsura .....inclusiv primarul Nicolae Matei din Năvodari se face ca ploua cand vine vb de firma GMS..... noi oamenii de rând așteptăm. Sa circulam civilizat daca tot plătim un serviciu....microbuzele GMS nu sunt decât niste sicrie cu roti !!!!rusine tuturor care închid ochii de ani buni si deși au puterea sa schimbe ceva nu o fac...bănuiesc ca patronul acestei firme e PSD-ist cu funcție mare din moment ce toată lumea e oarba...