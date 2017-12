Instabilitatea goneşte investitorii din România

De ce evită investitorii ţara noastră? Pentru că aici domneşte o stare de incertitudine - un investitor nu vine când nu ştie ce impozite are de plătit, când prognozele de creştere economică se schimbă de la o lună la alta sau când dreptul muncii nu este o constantă, spune preşedintele Consiliului Investitorilor Străini (CIS), Steven van Groningen. „Predictibilitatea este foarte importantă pentru cineva care vrea să-şi ia un angajament de durată. Asta înseamnă că este nevoie de un cadru care să arate în ce direcţie se duce ţara, ori o astfel de strategie este absentă acum. În plus, orice modificare trebuie să rezulte dintr-un dialog între Guvern şi economia privată, nu să fie efectuată prin ordonanţe de urgenţă”, explică oficialul CIS. În opinia sa, problemele cele mai mari ale României (în domeniul investiţiilor) sunt piaţa de capital prost dezvoltată şi infrastructura. În plus, criza politică perpetuează starea de aşteptare a investitorilor - „Ceea ce local pare acceptabil nu este şi afară. Toată lumea vrea să vadă ce se va întâmpla după alegerile parlamentare. Poate atunci să înceapă o perioadă stabilă”, conchide van Groningen. Chiar şi aşa însă, până la alegeri, multe firme îşi vor fi făcut deja bugetele pentru 2013, luând în calcul instabilitatea din prezent.