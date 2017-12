Instagram a închis temporar contul cântăreţei Rihanna, după ce artista a postat pe această platformă mai multe fotografii în care apare nud. Instagram a explicat decizia luată prin faptul că fotografiile postate de Rihanna constituie o încălcare a politicii platformei cu privire la nuditate. Astfel, contul artistei a fost suspendat până la înlăturarea imaginilor. Între timp, platforma Instagram, care are prevăzut în termenii şi condiţiile de operare că "interzice materialele care conţin nuditate", a şters fotografiile postate de Rihanna. Aceste fotografii au fost făcute în timpul şedinţei foto a artistei pentru numărul 7 al revistei Lui. În schimb, Rihanna a decis să publice setul de fotografii pe platforma Twitter, unde are 35 de milioane de followeri. Această reţea de microblogging permite materialele ce conţin nuditate, care trebuie însă marcate cu avertismentul: "Marcaţi acest conţinut ca materiale media delicate/ Mark my media as containing sensitive content". De asemenea, cântăreaţa a postat pe Instagram o fotografie în care poartă un sacou alb şi are o tunsoare din anii ’90. Pe fotografie apare scris textul: "Copertă, dacă ar fi fost alegerea Instagram".