Instalaţie de gaz avariată de un şofer

Membrii unei familii din municipiul Constanţa au trecut, ieri după-amiază, prin clipe de groază, după ce o maşină a lovit zidul casei în care aceştia locuiesc. Totul s-a întâmplat în jurul orelor 14.00. Poliţiştii spun că şoferul unei autoutilitare marca Ford, cu numărul de înmatriculare CT 10 GRB, se deplasa pe strada Bibescu Vodă, spre bulevardul Mamaia. La un moment dat, din cauza neatenţiei, acesta a pierdut controlul direcţiei, iar maşina a izbit zidul imobilului, avariind instalaţia de gaz. “Eu eram la poartă. Am văzut Ford-ul ăsta venind pe stradă, dar nu l-am băgat în seamă. M-am întors cu spatele, ca să intru înapoi în curte şi în secunda următoare am auzit bubuitura, la câţiva metri de mine. Maşina intrase în casa vecinilor. A spart ţeava, iar gazul a început să iasă. Atunci am început să strig spre ai mei: ieşiţi, ieşiţi, că sărim în aer cu toţii! Mi-a fost teamă, vă daţi seama, m-am gândit că va urma un dezastru! Şoferul Ford-ului şi mai mulţi pasageri au coborât din maşină şi au luat-o la goană şi ei”, a povestit unul dintre martorii accidentului.

“MI S-A FĂCUT RĂU!” Au urmat momente de coşmar pe strada Bibescu Vodă. “Am auzit zgomotul şi am ieşit din casă pentru a afla ce s-a întâmplat. Când am ajuns la poartă am constatat că maşina intrase în peretele locuinţei. Se auzea gazul ieşind din instalaţie cu presiune şi m-am speriat extrem de tare! Aşteptam ca din moment în moment să ia foc casa! Mi s-a făcut rău imediat!”, a declarat Tudora Popovici, o femeie ce locuieşte în imobilul lovit de autoutilitară. Aceasta a primit îngrijiri medicale de la un echipaj SMURD care a sosit în scurt timp la locul accidentului. “Cred că am avut mare noroc că nu s-a întâmplat nimic mai grav. Nu ştiu exact ce a păţit şoferul de a ajuns să intre în casa vecinilor noştri, dar urmările accidentului ar fi putut fi mult mai urâte”, a declarat un localnic. Pe strada Bibescu Vodă au ajuns pompierii militari, poliţiştii, dar şi reprezentanţii “Congaz”, aceştia din urmă intervenind pentru a repara avaria. Prejudiciul urmează să fie estimat.