Instanța Tribunalului Constanța judecă noua cerere a DNA de arestare a lui Nicușor Constantinescu. Vezi aici declarații din sala de judecată

DNA Constanța a formulat ieri o nouă cerere de arestare preventivă pe numele președintelui ales al Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, deoarece, pe durata controlului judiciar ar fi comis alte fapte. Reamintim că, în aceste momente, la Tribunalul Constanța se judecă cererea DNA de retrimitere după gratii a șefului ales al CJC în dosarul în care este acuzat de subfinanțarea Centrului Militar Zonal (CMZ). În motivarea DNA se arată că Nicușor Constantinescu ar fi comis patru infracțiuni pe durata în care s-a aflat sub control judiciar în acest dosar. Procurorii anti-corupție de la Constanța pretind că în perioada în care se afla sub control judiciar, președintele ales al CJC a comis o tentativă de abuz în servicium întocmind mai multe hotărâri privind finanțarae unor cluburi sportive și asociații culturale, de asemenea, ar fi făcut unele plăți, din bani publici, către instituții de presă din Constanța. Nicușor Constantinescu se apără însă spunând că „nu am încălcat niciuna dintre prevederile controlului judiciar. Nu am încălcat prevederile privind prezența la serviciu și am fost prezent la toate solicitările instanței”. Constantienscu a mai precizat că toate dispozițiile emise de instituția pe care a condus-o sunt în vigoare, ele nefiind atacate de Prefectură. Dispozițiile date de el în timp se afla în funcția de președinte al CJC au fost în conformitate cu restricțiile impuse de controlul judiciar. De exemplu, după ce s-a întors la serviciu, Nicușor Constantinescu nu a avut voie să ia legătura cu mai mulți funcționari ai CJC, printre care Felicia Tăicuțu. „Ca să pot realiza bugetul (pentru anul în curs - n.r.) trebuia să am acces la documente din 2014 și singura direcție care îmi putea da informații era direcția economico-financiară, a cărei director este Tăicuțu Felicia. Ea a deținut viza de control financiar preventiv cu mult înainte de adoptarea dispoziției 7 și din 2011, de când a câștigat funcția de director, nu și-a mai exercitat viza de control financiar și, automat, nu a mai primit nici sporurile aferente. Deci nu i s-au diminuat veniturile după adoptarea dispoziției numărul 7”, a ținut să specifice Nicușor Constantinescu în fața instanței. Președintele ales al Consiliului Județean a continuat spunând „ A doua semnătură la trezorerie o deținea Tăicuțu. De aceea nu a mai exercitat viza de control financiar. Era în contradicție cu funcția. Eu mi-am exercitat în mod legal funcția. Dispozitivele impuse nu încalcă deloc controlul judiciar. Tăicuțu mi-a făcut plângere, dar nu înțeleg de ce”. Constantinescu spune că are bănuiala că Felicia Tăicuțu a formulat un denunț împotriva sa pentru a-și acoperi propria vinovăție.

UPDATE 1! „Sunt obosit și stresat, iar asta începe să se resimtă și în ce zic aici. În sarcina mea este să virez banii din trezorerie. Nu am alte sarcini în cheltuirea banilor. Trezoreria nu virează banii dacă nu are acte la dispoziție. La data emiterii dispoziției 7 (Felicia Tăicuțu - n.r.) era în concediu medical, iar acum este in concediu de odihnă și urmează să fie suspendată din funcție pentru că este inculpată într-un dosar aflat pe rolul Tribunalului București”, a mai spus Nicușor Constinescu în fața magistraților de la Tribunalul Constanța.

UPDATE 2! În fața probelor care sugerează o posibilă tentativă de abuz în serviciu prin introducerea pe ordinea de zi de hotărâri de Consiliu Județean prin care se alocă bani către asociații sportive constănțene, președintele ales al CJC s-a apărat spunând că „încă din 2004, Consiliul Județean a finanțat asociații și cluburi sportive sau fundații pentru acțiuni cultural-sportive din județ. (...) În 2013, Curtea de Conturi a venit în control la CJC și CLM și a spus că s-ar fi alocat în mod eronat sumele și că ar fi trebuit să fie respectate prevederile legii 350. Am luat act și, în 2014, instant a hotărât că trebuie alocări în grup prin (actul normativ - n.r.) 350 și nu prin hotărâri individuale. Am luat act de decizia instanței și am respectat-o adoptând o singură hotărâre pentru toate asociațiile cultural-sportive. Toată finanțarea s-a desfășurat pe procedura legii 350. Am înființat și o comisie care a selectat cererile. Pe întreg anul financiar 2014 s-au respectat prevederile legale. Legislația permite CJC să finanțeze direct asociațiile sportive. Am solicitat oficial Curții de Conturi să ne lămurească în privința neconcordanței dintre cele două legi. Mi s-a răspuns că Curtea de Conturi nu este organ de consultanță și să ne adresăm altor instituții. Ne-am adresat și Ministerului de Finanțe pentru a cere lămuriri. Am introdus pe ordinea de zi proiectele de HCJ așteptând răspunsul de la Ministerul de Finanțe. Răspunsul a venit în ziua ședinței, fiind ambiguu. Atunci am retras de pe ordinea de zi proiectele și am decis să respectăm legea 350.”

UPDATE 3! În ceea ce privește acuzațiile că ar fi favorizat anumite contracte din bani publici cu firme din acționariatul cărora face parte omul de afaceri Sorin Strutinsky, Nicușor Constantinescu a declarat în fața instanței: „Sunt asociat în anumite societăți și cu Sorin Strutinsky și cu Radu Mazăre, dar nu în Soti Cable Neptun SRL și nici în Conpress Holding și nici nu am relații comerciale cu Sorin Strutinsky în aceste societăți din 2002. Plățile făcute în 5 februarie au la bază un contract de prestări servicii încheiat prin licitație pentru promovarea proiectelor CJC cu bani europeni”.

În fața instanței Tribunalului Constanța, avocatul lui Nicușor Constantinescu, Marius Mocanu a prezentat documente care să ateste starea de sănătate a clientului său și tipul de medicație și terapie de care are nevoie. Avocatul a mai arătat, tot cu documente medicale, că președintele ales al CJC va avea nevoie, în perioada următoare, de o nouă intervenție chirurgicală.