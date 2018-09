Instanța legitimează intervenția jandarmilor din 10 august

Judecătoria Sectorului 1 București explică de ce a fost nevoie de o acțiune în forță la tentativa de lovitură de stat: “Au participat în mod pașnic numeroase persoane care au fost evacuate ca urmare a incidentelor violente asupra jandarmilor și a acțiunilor de natura celor comise de inculpat, prin intervenția în forță a dispozitivelor de ordine publică în scopul restabilirii climatului de ordine publică”

Lumea Justitiei publica in exclusivitate pasaje din incheierea prin care Judecatoria Sectorului 1 a prelungit mandatul de arestare emis pe numele lui Daniel Dumitru, tanarul care i-a furat pistolul jandarmeritei Stefania in timpul violentelor care au avut loc la mitingul din 10 august, din Piata Victoriei.Incheierea contine un pasaj bomba prin care instanta legitimeaza interventia in forta a jandarmilor, si arata ca aceasta a fost necesara in scopul restabilirii climatului de ordine publica.

De mai bine de o luna s-a pornit o adevarata vanatoare de vrajitoare impotriva jandarmilor care au impiedicat tentativa de lovitura de stat din 10 august 2018, acestia fiind haituiti atat de procurori, dar si de membrii Opozitiei care vor “sange” doar pentru a-si atinge interesul politic si a reusi cumva rasturnarea actualei puteri. Ei bine,Judecatoria Sectorului 1 a legitimat in incheierea din 4 septembrie 2018 interventia in forta a Jandarmeriei Romane impotriva bandelor #rezist.Judecatorul constata ca Daniel Dumitru, aparat deavocatul Iorga Marius Victor,prezinta pericol social pentru ordinea publica, fapta savarsita de acesta fiind de natura sa provoace o puternica rezonanta in cadrul societatii, mai ales in contextul in care incidentul s-a petrecut intr-un loc public, cu ocazia unei manifestatii de protest ce a avut loc in Piata Victoriei in data de 10 august 2018.

Instanta arata ca la manifestatie au participat in mod pasnic numeroase persoane, care insa au fost evacuate ca urmare a violentelor la care au fost supusi jandarmii, si ca, atentie,interventia in forta a fost facuta in scopul restabilirii climatului de ordine publica. Sustinerile instantei arata din nou, daca mai era cazul,ca interventia in forta a Jandarmeriei a fost necesara, corecta si legala.Practic, iata ca un judecator legitimeaza actiunile jandarmilor, anuland toate alegatiile cum ca acestia ar fi incalcat legea. Evident, jandarmii care au lovit oameni nevinovati trebuie sa fie cercetati si sa se ia masuri impotriva lor, insa din informatiiile facute publice pana in acest moment, in aceasta situatie s-ar afla aproximativ 10 jandarmi care ar fi folosit forta nejustificat.



Pericol pentru societate



In ceea ce priveste prelungirea arestului preventiv in privinta lui Daniel Dumitru, Judecatoria Sectorului 1 arata ca avand in vedere natura si gravitatea infractiunii savarsite de catre acesta, cu referire la sustragerea pistolului jandarmeritei, care avea misiunea de a mentine si de a restabili ordinea publica la mitingul din 10 august 2018, se impune mentinerea acestuia dupa gratii. Judecatorul arata ca nu se poate face abstractie de modalitatea in care acesta a comis fapta,desprinzand pistolul fixat pe piciorul sergentului major Stefania intr-un moment in care un numar mare de persoane o agresau:“Are in vedere judecatorul de drepturi si libertati ca indrazneala de care a dat dovada inculpatul propus pentru arestare preventiva si nepasarea fata de consecintele faptelor sale conduc la concluzia ca masura arestarii preventive este necesara pentru inlaturarea pericolului pe care acesta il reprezinta pentru societate”.

Iata pasaje din incheierea Judecatoriei Sectorului 1:

“Pericolul social concret pentru ordinea publica pe care lasarea in libertate a inculpatului l-ar prezenta rezulta in primul rand din natura si gravitatea infractiunii savarsite, sustragerea unei arme letale din posesia unui organ al statului imputernicit cu exercitiul autoritatii de stat, insarcinat cu misiunea de a mentine si de a restabili ordinea publica cu ocazia unui protest de amploare, avand o gravitate deosebita. Nu se poate face abstractie de modalitatea in care inculpatul Dumitru Daniel a comis infractiunea, acesta desprinzand pistolul fixat pe piciorul sg.maj Stefania intr-un moment in care un numar mare de persoane o agresau, aceasta fiind prinsa in centrul unei multimi impartite in doua tabere, una care incerca sa protejeze fortele de ordine, iar alta sa agreseze.

O gravitate sporita a activitatii infractionale a inculpatului este determinata si de faptul cadupa momentul la care acesta a sustras armamentul din dotare sg.maj. Stefania, s-a deplasat impreuna cu o alta persoana si a folosit arma, cu toate ca nu era autorizat in vreun fel sa o faca. Observa judecatorul ca inculpatul, pe langa faptul ca a pus in pericol un numar insemnat de persoane, sistragand pistolul in timpul unui protest de amploare, prin manevrarea armei, fara a avea un minim de pregatire militara, dar si prin incredintarea armei letale prietenului sau, Cristoloveanu Mihai Gabriel, a pus in pericol atat propria-i persoana, cat si pe a celeilalte.

Asadar, judecatorul de drepturi si libertati constata ca inculpatul prezinta pericol social pentru ordinea publica, fapta, presupus savarsita de inculpatul Dumitru Daniel fiind de natura sa provoace o puternica rezonanta in cadrul societatii, mai ales in contextul in careincidentul s-a petrecut intr-un loc public, cu ocazia unei manifestatii de protest ce a avut loc in Piata Victoriei in data de 10.08.2018, manifestatie la care au participat in mod pasnic numeroase persoane care au fost evacuate ca urmare a incidentelor violente asupra jandarmilor si a actiunilor de natura celor comise de inculpat, prin interventia in forta a dispozitivelor de ordine publica in scopul restabilirii climatului de ordine publica.Are in vedere judecatorul de drepturi si libertati ca indrazneala de care a dat dovada inculpatul propus pentru arestare preventiva si nepasarea fata de consecintele faptelor sale conduc la concluzia ca masura arestarii preventive este necesara pentru inlaturarea pericolului pe care acesta il reprezinta pentru societate. (…)



In ceea ce priveste 'momentul de ratacire” al inculpatului, asa cum este denumit de catre aparatorul ales, dar si lipsa premeditarii, judecatorul nu neaga ca inculpatul a comis presupusa infractiune intr-un mod spontan, insa, cele invederate vor fi avute in vedere la momentul solutionarii cauzei de catre procuror, iar mai apoi de instanta de judecata, iar nu de judecatorul de drepturi si libertati, la un moment atat de apropiat de comiterea presupuselor fapte. (...)

Constata judecatorul ca depozitia inculpatului se coroboreaza cu declaratia inculpatului Cristoloveanu Mihai Gabriel, persoana ce a declarat ca i-a fost aratat de catre inculpat pistolul sustras.Mai mult, numitul Cristoloveanu Gabriel a aratat, in concordanta cu inculpatul, ca dupa ce inculpatul a tras un foc de arma in plan vertical, a folosit si el in acelasi mod arma letala. In final, acesta a aratat ca in ziua de 11.08.2018 a mers impreuna cu Dumitru Daniel la o balta, aflata in zona comunei Petrachioaia, judetul Ilfov, unde inculpatul a ingropat arma”.

