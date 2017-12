Instanţa va decide cine e viceprimar la Ciobanu

Primăria comunei Ciobanu nu are în această perioadă viceprimar. În urmă cu o lună, consilierii locali au votat revocarea din funcţie a liberalului Dumitru Chiru, acesta fiind înlocuit cu Iulian Stan. „Am trecut peste bătăliile politice din campania electorală. La nivelul comunei avem nevoie de un viceprimar activ care să lucreze în folosul cetăţenilor. Din nefericire, fostul viceprimar, Dumitru Chiru, a lipsit de foarte multe ori din cauza unor probleme de sănătate, el având în 2012 un accident. În aceste condiţii am considerat că avem nevoie de un viceprimar care să preia o parte din atribuţiile primarului pentru care problemele locuitorilor din Ciobanu să fie cât mai rapid rezolvate”, a declarat primarul comunei Ciobanu, Tudorel Gurgu. Alegerea noului viceprimar a fost de scurtă durată, deoarece hotărârea de consiliu a fost atacată în contencios administrativ de către prefect. „Nu am înţeles motivele atacului în contencios administrativ, având în vedere că totul a fost făcut conform legii. Probabil că singura motivaţie a atacului în contencios este cea politică. Problema este că până la soluţionarea în instanţă a litigiului la Ciobanu nu avem viceprimar. Hotărârea de consiliu atacată este suspendată de drept, ceea ce înseamnă că Dumitru Chiru revine pe funcţia de viceprimar. Din păcate, Dumitru Chiru este internat în spital din cauza unor probleme de sănătate. Eu sper ca instanţa să ne dea cât mai repede câştig de cauză şi noul viceprimar să revină pe funcţie”, a explicat primarul.