Instanţele, în impas din cauza noului Cod de Procedură Civilă

Noul Cod de Procedură Civilă (CPC), care va intra în vigoare la 1 septembrie, aduce o muncă în plus pentru judecători. Deşi magistraţii din toată ţara susţin că aplicarea CPC va băga justiţia în colaps şi va crea haos în rândul judecătorilor şi personalului auxiliar, Ministerul Justiţiei (MJ) insistă că noile prevederi civile sunt benefice tuturor celor implicaţi în actul de justiţie. Principalele modificări ale CPC ne-au fost explicate de judecătorul Răzvan Anghel, de la Curtea de Apel Constanţa, formator profesional în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii (INM) şi al Şcolii Naţionale pentru Grefieri (SNG). „Se va schimba tot circuitul dosarelor. Atunci când se va înregistra plângerea, nu se va mai fixa termen de judecată, se va stabili doar componenţa completului de judecată, iar acesta va intra într-o procedură prealabilă de verificare a acţiunii depuse de reclamant. Magistratul va stabili dacă plângerea este întocmită conform legii. În caz contrar, reclamantul va fi înştiinţat că trebuie să completeze acţiunea în termen de zece zile. Dacă reclamantul nu face acest demers, acţiunea lui este anulată. În cazul în care acţiunea se completează în perioada indicată sau dacă este din start concepută corect, pârâtul va fi anunţat că cineva l-a dat în judecată. Din acel moment, el dispune de un termen de 25 de zile pentru a depune întâmpinarea (n.r. - părerea lui despre acţiunea formulată împotriva lui). Dacă nu depune întâmpinarea, completul de judecată va stabili primul termen. Dacă pârâtul depune întâmpinarea, aceasta se comunică reclamantului, care, la rândul lui, are zece zile la dispoziţie pentru a depune răspunsul la întâmpinare. După ce judecătorul face toate aceste demersuri, în maximum trei zile, va trebui să fixeze primul termen de judecată în proces. Pentru a urgenta judecarea dosarelor, legiuitorul a impus ca prima înfăţişare să fie stabilită de complet (nu de calculator, ca până acum) în maximum 60 de zile”, a susţinut Răzvan Anghel. El a adăugat că noul CPC va schimba fundamental modul de desfăşurare a procesului. „Prima fază se numeşte cercetarea procesului şi va avea loc în Camera de Consiliu. La prima înfăţişare, judecătorul trebuie să estimeze durata procesului, în funcţie de numărul martorilor şi al expertizelor. Apoi se vor propune probele, iar ultima etapă a procesului, când se vor susţine pledoariile finale, va fi în şedinţă publică”, a adăugat Anghel. În plus, noul CPC prevede ca termenele de judecată să fie stabilite la o anumită zi şi oră, pentru ca justiţiabilii şi avocaţii să nu mai aştepte pe holurile instanţelor.

MUNCĂ DUBLĂ Preşedintele Tribunalului Constanţa, judecător Vasile Cosac-Cărbune, este de părere că noul CPC va suprapune dosarele deja existente pe rol cu cele ce vor fi înregistrate din toamnă. Iar acest lucru va duce la un volum de muncă peste puterile judecătorilor. „Odată cu intrarea în vigoare a CPC, Tribunalul va prelua de la Judecătorii multe dintre dosarele de litigii de muncă, în care pretenţiile civile depăşesc 100.000 de lei, ceea ce va însemna aproape dublarea volumului de muncă. Din septembrie 2012, prefigurăm ca numărul de cauze să crească la 54.000, faţă de 39.000 câte am avut în 2010. În aceste condiţii, ar trebui dublat numărul judecătorilor din cadrul celor două secţii civile ale Tribunalului, ceea ce ar însemna să fie angajaţi încă 31 de magistraţi. Iar acest lucru ar conduce la construirea unor noi săli de judecată, a unor birouri pentru noii judecători, mobilier pentru aceste birouri...”, a declarat preşedintele Tribunalului Constanţa, judecător Vasile Cosac-Cărbune. El a mai spus că, până pe 8 iunie, trebuie să trimită Consiliului Superior al Magistraturii o adresă în care să specifice ce dotări are instanţa pe care o conduce.