Instanţele votează întreruperea activităţii

Situaţia financiară din justiţia română i-a adus pe magistraţi în stare să apeleze la măsuri radicale. Săptămîna aceasta, instanţele din ţară au început să voteze pentru întreruperea activităţii, începînd cu data de 1 septembrie, şi pentru boicotarea alegerilor electorale din toamnă, în semn de protest faţă de subfinanţarea justiţiei şi salarizarea magistraţilor în raport cu celelalte puteri ale statului. În prezent, cei care au adoptat această formă de protest sînt magistraţii Judecătoriilor Cluj-Napoca, Tulcea, ai Curţilor de Apel Tîrgu Mureş şi Braşov şi ai Tribunalului Bucureşti. Magistraţii au hotărît în cadrul Adunărilor Generale, să refuze, în scris, desemnarea judecătorilor în birourile electorale, începînd cu alegerile prezidenţiale din toamna acestui an, să nu mai poarte în şedinţele de judecată însemnele distinctive ale profesiei, respectiv robă, insignă, bavetă şi să întrerupă activitatea din sălile de judecată prin amînarea succesivă a cauzelor, cu excepţia dosarelor urgente. La nivelul Curţii de Apel Constanţa nu s-a luat încă o decizie în acest sens, însă luni, se va întruni Adunarea Generală şi se va stabili dacă şi instanţele constănţene se vor alătura protestelor colegilor din toată ţară. „Am primit o scrisoare de la Uniunea Naţională a Judecătorilor din România (UNJR), în care ni se cere să luăm decizia în cadrul Adunării Generale, însă noi nu ne-am putut întruni pînă acum întrucît cei mai mulţi dintre colegi au fost plecaţi în vacanţă. Am primit şi de la instanţa din Tîrgu-Mureş o scrisoare în care am fost informaţi despre măsurile adopate acolo!”, a declarat vicepreşedintele Curţii de Apel Constanţa, judecător Adriana Ispas.