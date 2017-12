Înştiinţările abandonate, sustrase de copii din cutiile poştale

13:05:04 / 25 Ianuarie 2014

Nu este adevarat

Daca nu eram din intamplare pe casa( scarii la un bloc pe bd.Tomis)curiera primariei lasase toate plicurile pe cutia mare ,fara sa le bage la fiecare adresa in cutie si daca i-am spus a zis ca este obosita si sa cautam fiecare in teanc.Nu ne m-ai mintiti dand vina pe copii.A fost un adevarat scandal ca sa o convingem sa puna plicurile la fiecare in cutie.Chiar nu va este un pic de rusine sa ne mintiti? Ne jicniti considerandu-ne fara dicernamant si ca putem accepta minciunile voastre.Pe voi cine va controleaza oare?????????????