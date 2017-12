Instituţia Avocatul Poporului riscă să ajungă în... stradă

După ce Curtea de Conturi a României - Camera Judeţeană de Conturi Constanţa a pierdut, în instanţă, sediul în care îşi desfăşoară activitatea, o altă instituţie întîmpină serioase probleme privind viitorul ei. Este vorba despre Biroul Teritorial Constanţa al Instituţiei Avocatului Poporului, care a primit din partea Curţii de Conturi o notificare prin care este anunţată că trebuie să îşi găsească o altă locaţie începînd cu data de 1 decembrie 2006. Practic, în septembrie 2006, moştenitoarea clădirii a solicitat Curţii de Conturi o chirie lunară în valoare de 4.000 de euro începînd cu data de 1 ianuarie 2007, dacă instituţia intenţionează să îşi mai desfăşoare activitatea în locaţia de pe Bd-ul Ferdinand. În aceste condiţii, şi instituţia Avocatul Poporului este obligată să îşi schimbe sediul, întrucît funcţiona în aceeaşi clădire, dar plătea o chirie către Curtea de Conturi. Potrivit şefului Biroului Teritorial Constanţa al Avocatului Poporului, avocat Nicolae Popescu, încă de la începutul lunii octombrie a acestui an a fost înaintată o adresă către Instituţia Prefectului, pentru găsirea unei soluţii, fie ea şi temporară, întrucît prefectul este obligat, prin Legea nr. 35/1997, să asigure un spaţiu pentru funcţionarea Avocatului Poporului. În art. 29 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului se stipulează clar că “Prefecturile vor asigura spaţiile necesare pentru funcţionarea birourilor teritoriale”.

Văzînd că prefectul nu a răspuns la prima adresă, avocatul poporului a mai trimis una în luna noiembrie. De la prima adresă ajunsă pe masa prefectului şi pînă în prezent au trecut aproape 50 de zile, iar prefectul Dănuţ Culeţu nu a dat răspuns deloc. În această situaţie, Popescu s-a înscris în audienţă la prefect şi... a fost primit. Dar atît. Nimic mai mult. “Am fost de mai multe ori în audienţă la prefect şi am purtat o serie de discuţii care s-au finalizat tot cu atîtea promisiuni. Nimic concret. A ridicat din umeri şi mi-a spus că nu poate să îmi asigure un sediu, întrucît el nu deţine sedii. Am înţeles asta, însă prefectul putea să facă demersurile necesare pe lîngă Primărie sau Consiliul Judeţean, mai ales că era obligaţia lui prin lege. El a preferat să stea cu mîinile în sîn în loc să găsească o soluţie”, a declarat Popescu. Ultima discuţie a avocatului cu prefectul a avut loc pe 20 noiembrie, iar situaţia a rămas neschimbată. Cert este faptul că au mai rămas doar două zile pînă la 1 decembrie, dată la care Avocatul Poporului trebuie să elibereze biroul şi să se mute într-o altă locaţie, iar prefectul rămîne impasibil. Întrebarea este de ce prefectul a mai încheiat o colaborare cu această instituţie pe linia plîngerilor venite de la cetăţeni, petiţii care sînt de competenţa Avocatului Poporului, în condiţiile în care va rămîne fără sediu... Potrivit lui Popescu, dacă pînă la 1 ianuarie 2007 nu se va găsi un sediu, instituţia riscă să fie desfiinţată, iar cetăţenii din judeţele Constanţa şi Tulcea nu vor mai avea cui să se adreseze. Biroul Teritorial al Avocatului Poporului Constanţa a fost înfiinţat în 2004, iar în acest an, peste 800 de persoane s-au adresat instituţiei pentru problemele pe care le întîmpinau, din care 200 reprezintă petiţii transmise către alte instituţii ale statului, iar 105 dosare au fost deschise în instanţă.