Instituţii media din Iran promit 600.000 de dolari pentru asasinarea lui Salman Rushdie

Patruzeci de instituţii media din Iran au contribuit cu fonduri pentru oferirea unei noi recompense de 600.000 de dolari în scopul asasinării scriitorului britanic de origine indiană Salman Rushdie, autorul cărţii ”Versetele satanice”, informează ziarul ”The Independent”. Agenţia semioficială Fars, afiliată Gardienilor Revoluţiei Islamice, a donat un miliard de riali (circa 30.000 de dolari) pentru recompensă. Anunţul instituţiilor media de stat coincide cu aniversarea decretului islamic (fatwa) emis de ayatollahul Ruhollah Khomeini în cazul lui Salman Rushdie. Ayatollahul Khomeini, primul lider suprem al Republicii Islamice Iran, a emis decretul islamic privind moartea lui Rushdie, acuzat de blasfemie, pe 15 februarie 1989, din cauza romanului ”Versetele satanice”. Decretul islamic recomandă asasinarea autorului cărţii şi a oricărei persoane implicate în publicare. Fondatorul Republicii islamice Iran le-a recomandat tuturor musulmanilor să-i execute rapid pe autorul şi pe editorii cărţii, indiferent unde s-ar afla, ”pentru ca nimeni să nu mai îndrăznească să ofenseze valorile sacre ale musulmanilor”. În septembrie 1998, autorităţile iraniene au promis că nu se va aplica decretul, fără însă a-l anula.

Hitoshi Igarashi, traducătorul în limba japoneză al romanului, a fost înjunghiat mortal, iar traducătorul italian Ettore Capriolo a supravieţuit unui atac similar. Salman Rushdie a stat ascuns mulţi ani din cauza ameninţărilor şi beneficiază de protecţie din partea serviciilor britanice. Salman Rushdie este autorul a şaisprezece cărţi, printre care ”Copiii din miez de noapte”, roman câştigător al Booker Prize, în 1981, al Booker of Bookers, în 1993, şi, în 2008, al Best of Booker. ”Ultimul suspin al Maurului” a câştigat Whitbread Prize în 1995 şi premiul Aristeion pentru literatură al Uniunii Europene. În 2007, Salman Rushdie a fost învestit cu titlul de cavaler al Marii Britanii pentru servicii aduse literaturii. Este membru al Societăţii Regale pentru Literatură şi Comandor al Ordinului Artelor şi Literelor. Publicarea ”Versetelor satanice” a determinat nu doar condamnarea sa la moarte din partea ayatolahului Ruhollah Khomeini, ci şi o lungă criză diplomatică între Londra şi Teheran.