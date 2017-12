Institutul Cantacuzino va primi reactivii necesari pentru depistarea cazurilor suspecte

Ministrul Sănătăţii, dr. Ion Bazac, a anunţat că Institutul “Cantacuzino” din Capitală va primi, peste două zile, din Anglia, reactivii necesari pentru a putea depista cazurile suspecte de infectarea cu virusul noii gripe, confirmarea acesteia fiind făcută, ulterior, de un laborator din Londra. În prezent, la Institutul “Cantacuzino”, în probele recoltate se poate face doar izolarea virusului gripei sezoniere, adică se poate confirma dacă pacientul este infectat cu acesta. Reactivii de la Londra vor permite şi izolarea altor tulpini, astfel încît să se ştie dacă este vorba despre infectarea cu alţi viruşi decît cel al gripei sezoniere. Altfel spus, noii reactivi vor ajuta la stabilirea suspiciunilor de infectare cu virusul noii gripe. Probele ce reprezintă suspiciuni vor fi trimise, ulterior, la Londra, unde se află singurul laborator din Europa care are dreptul să confirme virusul. “Acest laborator poate face faţă la probe din toate ţările din UE. Laboratorul are echipamentul necesar pentru identificarea virusului şi are aprobarea Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Orice probă suspectă se trimite acolo pentru confirmare”, a precizat Bazac. Potrivit ministrului Sănătăţii, Institutul “Cantacuzino” poate produce peste două milioane de doze de vaccin, iar capacitatea la nivel extins, naţional, este estimată la şapte milioane de fiole pe lună.