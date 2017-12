Institutul de Transfuzie: Sângele infectat cu virusul hepatic B, donat unui singur bolnav

Sângele cu virus hepatic B a fost transfuzat unui singur pacient de la Spitalul Judeţean Slatina şi provenea de la o persoană căreia, în decembrie, nu i-a ieşit la analize infecţia, iar când a revenit, avea boala, a declarat directorul Institutului Naţional de Transfuzie, Andi Rosin. „Probele de la Centrul de Transfuzie Sangvină Slatina vor fi analizate la Institutul Naţional de Transfuzie Sangvină din Capitală, pentru a vedea dacă este vorba despre o eroare umană sau despre limitare tehnologică, respectiv dacă era o cantitate de anticorpi sub limita decelabilă prin metodele noastre. Dacă era mai mică decât cantitatea ce poate fi decelată, este ghinion, pentru că oriunde în lume poate apărea o astfel de situaţie. Sângele prelevat în decembrie 2013 a fost trasfuzat unui singur pacient“, a precizat directorul Institutului Naţional de Transfuzie Sangvină din Capitală, Andi Rosin. El a mai spus că, potrivit literaturii internaţionale de specialitate, nicio transfuzie nu este sigură sută la sută, întrucât există un anumit procent de eroare. Andi Rosin a precizat că rezultatele probelor aduse la Institutul Naţional de la Centrul de Trasfuzie din Slatina vor fi cunoscute miercuri. Directorul Centrului de Transfuzie Slatina, Ramona Lesnic, a declarat, vineri, că sângele provine de la un tânăr care dona în mod regulat sânge şi care la ultima donare, în decembrie, nu avea nicio boală, dar la testarea din 19 februarie, analizele l-au indicat drept suspect de hepatită B. Potrivit Ramonei Lesnic, bărbatul mai donase de cinci ori sânge la Centrul de Transfuzie Slatina, iar analizele sale au fost foarte bune până acum. „Este vorba de un bărbat de 22 de ani, donator de mai mulţi ani la noi. Mereu analizele sale au ieşit foarte bune, inclusiv pentru hepatită B, C, sifilis, SIDA, şi în momentul în care a venit în februarie, prin ultimele testări s-a constatat că, înainte de a dona sânge şi a trimite sânge la spital, s-a ridicat suspiciunea că ar avea hepatită B acest donator. Este procedura standard, care se foloseşte în toate centrele de transfuzie: se stabileşte dacă la ultima donare, având în vedere perioada de incubaţie a hepatitei B, de trei luni, sângele care a fost şi transfuzat la un pacient este suspect de această boală. Rămâne de văzut dacă pacientul respectiv poate fi investigat din punct de vedere paraclinic privind această suspiciune de hepatită B“, a declarat directorul Centrului de Transfuzie Slatina. La rândul său, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, Andrei Iordache, a declarat corespondentului Mediafax că pacientul căruia i-a fost transfuzat sângele a fost chemat la spital pentru analize. „Sângele care ne-a venit de la Centrul de Transfuzie a fost transfuzat la un pacient. Acesta a fost chemat pentru investigaţii şi aşteptăm rezultatele. Chiar dacă rezultatele vor fi negative, noi vom continua să îl ţinem sub observaţie pe acest pacient, dar şi pe alţii, dacă mai apar, şi îl vom chema periodic la testări, având în vedere perioada mare de incubaţie a acestei boli“, a afirmat managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina.

Ministrul interimar al Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a dispus, vineri, efectuarea unui anchete la Spitalul Judeţean şi la Centrul de Transfuzie Slatina, după ce sânge infectat cu hepatită B ar fi fost transfuzat unor pacienţi, pe durata controlului Centrul fiind închis.