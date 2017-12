Institutul Național de Criminologie, nou for ce va oferi baza științifică a cercetării în domeniu

Institutul Național de Criminologie (INC), care urmează să fie înființat la propunerea Ministerului Justiției, are scopul de a oferi baza științifică a cercetării fenomenului criminalității, se arată în proiectul de hotărâre de Guvern pus în dezbatere publică. Potrivit notei de fundamentare a actului normativ, se propune înființarea INC, care urmează să ofere baza științifică a cercetării fenomenului criminalității, cu toate formele sale de manifestare - corupția, migrația, drogurile, violența -, precum și a celor mai adecvate modalități de prevenire a acesteia. "Prin activitatea științifică pe care o va desfășura, Institutul va contribui la activitatea de elaborare a principalelor elemente de politică penală, ca parte componentă a politicii generale a statului român", se arată în proiect. De asemenea, prin desfășurarea unor proiecte de cercetare, desfășurate împreună cu alte instituții - Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, facultăți de drept, alte instituții și organizații interne și internaționale -, ar urma să formuleze propuneri de îmbunătățire a legislației penale.

În proiect se mai arată că Institutul ar urma să fie finanțat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justiției, și va cuprinde 20 de posturi.

Principalele atribuții ale Institutului Național de Criminologie urmează să fie, conform proiectului, de organizare a activității de cercetare și evaluare a criminalității din România pentru a oferi o viziune unitară asupra nivelului acestui fenomen și a formelor sale de manifestare; realizarea de analize, studii, rapoarte, prognoze privind cauzele și evoluția criminalității, pe care le prezintă Ministerului Justiției, în vederea luării unei decizii corecte, argumentate științific, de politică penală și penitenciară. Participarea la elaborarea proiectelor de legi și a altor acte normative în domeniul prevenirii și controlului criminalității, organizarea de manifestări științifice interne și internaționale pe teme de interes major pentru sistemul judiciar, dar și punerea la dispoziția instituțiilor și autorităților publice, cu titlu gratuit, de baze de date statistice și documentare elaborate de Institut - se mai numără printre atribuțiile acestei instituții ce urmează să fie înființată.

Funcția de director va fi corespunzătoare unei funcții de director direcție de specialitate juridică din cadrul Ministerului Justiției. În ceea ce privește cheltuielile de personal pentru perioada 2017 - 2021, ele s-ar ridica la 235.642 de lei lunar, potrivit notei de fundamentare a proiectului, pus săptămâna trecută în dezbatere publică.

Mai exact, urmează să fie alocate șase posturi pentru personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor ce vor remunerate cu câte un salariu mediu brut de 16.686 lei pe lună (un total de 100.116 lei/lună), 12 posturi de funcționari publici cu câte un salariu mediu brut de 6.855 lei pe lună (un total de 82.260 lei/lună), un post de informatician ce va primi un salariu mediu brut de 7.473 lei pe lună și un post de personal contractual ce va fi remunerat cu un salariu mediu brut de 2.498 lei pe lună. La aceste sume se adaugă și contribuțiile datorate de angajator, în valoare de 43.295 de lei pe lună.