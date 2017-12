Instruire a şoferilor de microbuze pentru transportul elevilor

Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) a organizat, sîmbătă, în aula Bibliotecii Judeţene Constanţa, o întîlnire între şoferii microbuzelor destinate transportului elevilor şi autorităţile competente - Serviciul Poliţiei Rutiere, Autoritatea Rutieră Română (ARR). Aşa cum precizau chiar reprezentanţii CJC, problemele în acest sector sînt multiple, mai ales că, la nivel judeţean, sînt foarte puţine primării care deţin licenţe pentru maşinile de transport elevi. Pe parcursul întîlnirii, organizatorii şi participanţii au avut o discuţie deschisă asupra problemelor existente, cu această ocazie reuşindu-se să se facă şi o primă centralizare a acestor probleme. Reprezentantul Serviciului Poliţiei Rutiere, comisar şef Cristian Bratu a declarat că, în prezent, la nivel judeţean, în ceea ce priveşte partea de transport elevi, problemele sînt multiple şi complexe. „Printre activităţile pe care Poliţia Rutieră le desfăşoară se numără şi acestea, cu caracter preventiv şi educativ. A fost o întîlnire cu toţi participanţii la traficul rutier de pe raza judeţului Constanţa care fac transport de elevi. Această întîlnire a reprezentat un început şi am văzut că o bună parte aveau documentele pe care pînă în prezent noi le-am solicitat. Nu este totul perfect, dar noi, împreună cu reprezentanţii CJC, ne dorim să intrăm în normalitate. De fapt acesta a fost şi scopul acestei activităţi pe care atît noi, cît şi CJC, o dorim să fie trimestrială. De la conducătorii auto aflăm problemele tehnice, însă noi dorim să avem săptămîna viitoare şi o întîlnire cu primarii, pentru a le prezenta problemele, pe care ei apoi să încerce să le remedieze. De fapt, ţelul acestei activităţi pe care noi şi CJC am demarat-o este acela ca mijloacele de transport elevi să nu fie implicate în evenimente rutiere”, a declarat Bratu. În cadrul întîlnirii, comisarul şef Cristian Bratu i-a informat pe conducătorii de microbuze că de doi ani nu au fost aplicate sancţiuni chiar dacă, în unele cazuri, situaţia o cerea, tocmai în ideea de a nu împovăra şi mai mult autorităţile locale. „Vreau să vă spun că, de 10 zile, Poliţia Rutieră monitorizează microbuzele de transport elevi. Nici în ultimii doi ani şi nici acum nu am amendat greşelile şoferilor, pentru că nu am dorit să fim ca o sperietoare. Ceea ce trebuie să înţeleagă atît şoferii acestor microbuze, cît şi primarii este faptul că noi, cei de la Poliţia Rutieră sau cei de la ARR am preferat să mergem mai mult pe partea de prevenţie, nu să trecem la sancţionare. Asta nu va însemna că cei care asigură transportul elevilor trebuie să se culce pe o ureche”, a afirmat Bratu. Şoferii microbuzelor de transport elevi au aflat de la reprezenantul ARR despre obligativitatea folosirii diagramelor de parcurs, dar şi multe alte detalii tehnice, despre care mulţi dintre ei nu ştiau.