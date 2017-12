Insuficienţa cardiacă “ucide” tot mai multe persoane

Peste 600 români au participat, alături de alţi aproape 6.000 de pacienţi din lume, la cel mai mare studiu din ultimul deceniu privind tratamentul insuficienţei cardiace cronice, care s-a desfăşurat în 677 de centre din 37 de ţări, a anunţat preşedintele Societăţii Europene de Cardiologie (SEC), Michel Komajda. România a inclus, astfel, în studiul mondial cei mai mulţi pacienţi, ocupând primul loc în lume. “Studiul a inclus 6.558 de pacienţi, din 677 de centre din 37 de ţări din întreaga lume. SHIFT (Systolic Heart Failure Treatment with the Inhibitor Ivabradine Trial) este un studiu randomizat, dublu-orb, proiectat pentru a compara produsul ivabradină (Corlentor) cu placebo - un produs fără niciun efect administrat în anumite studii - la pacienţii cu insuficienţă cardiacă cronică moderată până la severă”, a declarat preşedintele Societăţii Europene de Cardiologie, Michel Komajda. Selectarea pacienţilor s-a făcut după reguli stricte, respectiv dintre cei care trebuiau obligatoriu să primească tratamentul optimal pentru insuficienţă cardiacă, iar pulsul să fie de peste 70 de bătăi pe minut. SHIFIT setează, pentru prima dată, frecvenţa cardiacă pentru tratamentul insuficienţei cardiace, a spus profesorul Cezar Irimia, la Congresul de Cardiologie de la Sinaia. La rândul său, şeful Clinicii de Cardiologie de la Spitalul “Sfântul Pantelimon”, prof. univ. dr. Dan Vintilă, a spus că insuficienţa cardiacă este în creştere şi este “malignă”, întrucât frecvenţa deceselor prin această maladie este dublă faţă de cancerul de sân. El a explicat că deşi pacienţii cu insuficienţă cardiacă primesc un tratament foarte bun (betablocante), mulţi dintre ei nu suportă această medicaţie sau unii continuă să aibă un puls crescut. “Din păcate, resursele clasice sunt neschimbate de 20 de ani, frecvenţa cardiacă (tahicardia) este un mecanism adaptativ, fiecare bătaie a inimii în plus scurtează viaţa sau agravează suferinţa acestor bolnavi”, a precizat profesorul. Ivabradina răreşte ritmul inimii şi nu afectează funcţia contracţială, spune medicul.

SINDROM COMUN. Specialiştii prezenţi la Congresul Naţional de Cardiologie, unde au fost prezentate rezultatele studiului SHIFT, au ţinut să precizeze faptul că insuficienţa cardiacă cronică este un sindrom comun, cu o prevalenţă estimată la aprox. doi-trei la sută la nivel mondial. În ciuda îmbunătăţirilor recente în standardul de îngrijire, insuficienţa cardiacă rămâne o afecţiune destabilizatoare ce afectează calitatea vieţii, având un prognostic defavorabil pentru pacienţi.

NOUL TRATAMENT REDUCE DURATA DE SPITALIZARE ŞI, DE ASEMENEA, RATA DECESELOR PRIN INSUFICIENŢĂ CARDIACĂ

„Se ştia pe vremuri că valoarea normală a pulsului este între 60 şi 100 de bătăi pe minut. Pentru suferinzii cu insuficienţă cardiacă, valoarea normală este între 50 şi 80 de bătăi pe minut, la pacientul cu insuficienţă cardiacă şi cardiopatie ischemică (angină pectorală) 70 de bătăi pe minut înseamnă foarte mult. De fapt, fiecare om are propriul număr de bătăi cardiace”, au explicat specialiştii prezenţi la congres. Dintre participanţii la studiu, 94% primeau tratamentul în doză maximă pentru această suferinţă şi, în plus, ivabradina, care a reuşit să le stabilezeze ritmul cardiac. “De 20 de ani nu avem un leac nou într-o boală fatală. Ivabradina este o abordare nouă terapeutică, este un mecanism nou, un moment foarte important în medicină şi pentru pacienţi”, a precizat profesorul Vintilă. El a mai spus că, până în prezent, acest produs era utilizat doar pentru angină, iar de acum se va putea folosi şi în insuficienţa cardiacă, prelungind astfel viaţa bolnavilor.