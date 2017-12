Insulă de miliardar

Directorul general al Oracle, Larry Ellison, locul şase în topul miliardarilor lumii, se pregăteşte să cumpere 98% din teritoriul insulei hawaiiene Lanai. A şasea insulă ca mărime din arhipelagul Hawaii, Lanai are o suprafaţă de 365 kilometri pătraţi, cu circa 60% mai mare decât cea a Bucureştiului şi este deţinută şi administrată din 1985 de grupul Castle & Cooke, controlat de miliardarul David Murdock. Co-fondatorul Microsoft Bill Gates s-a căsătorit în 1994 pe insula Lanai. Achiziţia include două hoteluri tip resort, două terenuri de golf, mai multe vile, peste 35.000 de hectare de teren, inclusiv un proiect rezidenţial de 600 de hectare, o fermă de panouri solare, mai multe parcuri şi serviciile de utilităţi aferente proprietăţilor. Preţul tranzacţiei nu este cunoscut dar documentele publice prin care se solicită avizul autorităţilor locale indică o valoare de ordinul sutelor de milioane de dolari. Murdock, în vârstă de 89 de ani, a afirmat că va păstra reşedinţa de pe insulă şi dreptul de a construi un parc eolian pe Lanai. Ellison, de 67 de ani, are o avere estimată la 36,4 miliarde de dolari. Insula are 75 de kilometri de coastă şi este accesibilă de pe insulele vecine cu elicopterul sau cu aeronave de mici dimensiuni. Pe Lanai nu se găseşte niciun semafor iar 93% din drumuri nu sunt pavate. Insula are peste 3.200 de rezidenţi şi a atras, în primul trimestru al acestui an, aproximativ 26.000 de turişti.