Insula Şerpilor riscă să se fragmenteze

Insula Şerpilor este puternic afectată de eroziune şi s-ar putea diviza din cauza acestui fenomen, punând astfel capăt planurilor de transformare într-o destinaţie turistică. Potrivit experţilor, apele Mării Negre erodează puternic Insula Şerpilor. Apa mării, ploile puternice şi alunecările de teren conduc la îngustarea insulei cu zece centimetri pe an, iar, în plus, nivelul mării este în uşoară creştere, explică Ievhen Cherkez, decanul Facultăţii de Geografie şi Geologie din cadrul Universităţii Naţionale din Odesa. Până de curând, oamenii de ştiinţă credeau că Insula Şerpilor are o suprafaţă de 20,5 hectare, dar măsurători recente au stabilit că suprafaţa s-a redus la 17 hectare. Insula Şerpilor este alcătuită din două părţi inegale, separate de un istm cu lăţimea de 90 de metri. Solul moale de pe istm se erodează foarte rapid, afirmă specialistul Viktor Ostrohliad, explicând că, dacă nu vor fi luate măsuri urgente, în curând vor fi două insule. Potrivit specialistului, eroziunea puternică ar putea pune capăt planului Guvernului ucrainean de transformare a insulei întrr-o destinaţie turistică.

Experţii sunt de părere că o soluţie eficientă ar fi consolidarea malurilor Insulei Şerpilor. Lucrările de consolidare începuseră acum patru ani, dar finanţarea a fost oprită din cauza litigiului cu România privind împărţirea platoului continental.