Insulele, preferate de majoritatea turiștilor

Nu există semen de-al nostru care să nu fie cuprins, la un moment dat, de fascinația unui loc aparte, în care să nu se simtă amenințat sau în care tot ceea ce trăiește să îi fie pe plac. Turnul de Fildeș în care nu suntem contraziși sau criticați se extinde din plan ideatic la cel geografic și insulele se bucură în mod constant de popularitate. În funcție de posibilități, oamenii caută să își asigure propriul loc pe insula preferată.

VACANȚA PERFECTĂ Mallorca este insula din sudul Europei al cărei nume a apărut cel mai des în căutările pe internet efectuate în 45 de țări, de persoane care își planificau vacanțele pentru intervalul 1 iulie - 31 august, arată un studiu realizat de portalul Trivago, unul dintre cele mai importante motoare de comparare a tarifelor percepute de hoteluri.

Cercetarea, efectuată pentru perioada 1 aprilie - 30 iunie, situează pe primul loc insula spaniolă Mallorca, unde cazarea pentru o noapte la hotel costă în medie 164 de euro, următoarele poziții ale clasamentului fiind ocupate de insula italiană Sicilia și de Tenerife, cea mai mare insulă din arhipelagul spaniol Canare. În acest top, cinci insule spaniole apar printre primele zece locuri. De asemenea, Grecia figurează cu zece insule și Italia cu șase. Insula franceză Corsica se află pe locul al 16-lea, în timp ce Sardinia, insulă italiană din vecinătate, este pe poziția a patra. Trivago mai menționează că, în medie, cea mai ieftină cazare se poate găsi în insula grecească Milos, cu 81 de euro pentru o cameră de hotel standard, cu două paturi în cameră. Conform clasamentului, insulele europene care au interesat cel mai mult internauții sunt, în ordine: Mallorca (Spania), Sicilia (Italia), Tenerife (Spania), Sardinia (Italia), Ibiza (Spania), Creta (Grecia), Gran Canaria (Spania), Santorini (Grecia), Malta și Minorca (Spania).

OAZE DE LIBERTATE În goana investitorilor după cât mai mult teren pe care pot construi zgârie-nori sau centre de relaxare, există câţiva oameni de afaceri care au intuit o nişă mai puţin exploatată: insulele artificiale de teren. Ofertele sunt din ce în ce mai variate, iar pe fiecare dintre aceste insule există hoteluri care fie oferă relaxare, fie sunt adevărate oaze de tehnologie. De exemplu, insulele Amwaj din Bahrain au fost construite în anul 2006, cu o investiţie de 1,5 miliarde de dolari. În plus, sunt singurele insule din zonă unde străinii pot deţine teren. Casele sunt construite pe marginea oceanului şi sunt prevăzute cu docuri. Dubai se poate mândri cu cea mai mare insulă artificială din lume, Palm Jumeriah, care a costat 12 miliarde de dolari. Pentru construcţia insulei au fost folosiți 94 metri cubi de nisip şi șapte milioane de tone de rocă. În acest paradis plutitor au fost aduşi chiar şi 28 de delfini şi a fost recreat un recif. Văzută din spaţiu, insula Umihotaru arată ca o limbă de pământ care se întinde de-a lungul golfului Tokyo până în mijlocul apei. De acolo, maşinile intră într-un tunel care face legătura cu insula.

În SUA, excentricul investitor Donald Trump vrea, la rândul lui, să aibă propria insulă. Guvernul SUA a anunțat intenția de a scoate la vânzare o insulă de 341 de hectare, cunoscută ca Plum Island. Și miliardarul Peter Thiel, fondator al Pay Pal și investitor inițial în rețeaua de socializare Facebook, are planuri mari cu privire la dezvoltarea unor proceduri tehnice care să permită crearea de insule în apele internaționale. Acesta a pus deja la bătaie suma de 1,25 milioane de dolari pentru construirea unor platforme de genul celor petroliere, asemeni unui schelet pe care să se ridice insule artificiale care să scape de sub incidența tratatelor internaționale. Peter Thiel are la dispoziție o avere de 1,5 miliarde de dolari, așa că are mari șanse de a-și vedea inițiativa pusă în practică. El visează la oaze de civilizație în care să nu existe taxe și impozite, sisteme de asigurări sociale și serii și coduri de identitate, fără arme și fără salarii minime.

Un alt proiect nemaiîntâlnit ar putea revoluţiona viitorul vieţii pe Pământ. Un designer naval a pus la punct un yacht care poate trece cu uşurinţă drept un oraş plutitor. BMT Nigel Gee, în colaborare cu Yacht Island Design, a prezentat, la Monaco Yacht Show, o ambarcaţiune care revoluţionează tendinţele în arhitectura navală. Proiectul Utopia este o viziune avangardistă, ce poate face uitate ideile tradiţionale din arhitectura navală, fiind liber de orice constrângere a designului convenţional. Proiectul Utopia este un yacht, însă poate fi şi un adevărat oraş plutitor, date fiind dimensiunile sale impresionante. Are un diametru de 100 de metri şi 11 punţi, o vedere de 360 de grade din observatorul amplasat spre vârful coloanei centrale, la 65 de metri deasupra nivelului mării, patru helioporturi şi propriul port. Pe puntea superioară se vor afla spaţii de relaxare, baruri, magazine şi restaurante. Ambarcaţiunea pluteşte pe patru platforme dotate cu propulsoare, ceea ce îi asigură stabilitatea chiar şi în cele mai vitrege condiţii meteo.

Până la astfel de refugii artiticiale, se spune că cea mai ciudată insulă din lume seamănă cu o prăjitură. În mod normal, insula Litla Dimun din grupul de insule Faroe abia atrage privirile turiştilor. Însă din când în când, cu ajutorul unor condiţii meteo favorabile, ”se transformă” într-o prăjitură. Un turist italian care vizita insulele Faroe a suprins o scenă foarte ciudată şi rară: un nor s-a cocoţat pe mica insulă Litla Dimun, cea mai mică din grupul de 18 insule. În fotografia făcută de Andrea Ricordi, insula pare să fie acoperită de frişcă. Insula Litla Dimun este populată doar de oi şi păsări de mare.