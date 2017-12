Întâlnire... Facebook

Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook şi Jesse Eisenberg, actorul care l-a întruchipat în filmul ”Reţeaua de socializare / The Social Network”, s-au întâlnit pentru prima oară, la sfârşitul săptămânii trecute, în timpul emisiunii Saturday Night Live. Actorul Jesse Eisenberg, invitat să prezinte celebra emisiune difuzată de postul NBC, l-a întrebat pe Zuckerberg dacă a văzut filmul ”The Social Network”, care prezintă felul în care s-a născut reţeaua de socializare Facebook. Fondatorul companiei Facebook a mărturisit că, deşi a refuzat la început să facă acest lucru, a acceptat în cele din urmă să vadă filmul şi a precizat că îl găseşte ”interesant”. Cei doi au pus capăt scurtei lor întâlniri, organizată pe platourile de filmare, strângându-şi mâinile în faţa multor milioane de telespectatori americani. Pentru rolul său din ”The Social Network”, actorul Jesse Eisenberg a fost nominalizat la premiul Oscar, iar lungmetrajul a fost nominalizat la categoria cel mai bun film. ”Reţeaua de Socializare / The Social Network”, în regia lui David Fincher, a fost recompensată la jumătatea lunii ianuarie cu patru Globuri de Aur, inclusiv pentru cel mai bun regizor şi cel mai bun film. Lungmetrajul a avut parte de un debut de sezon senzaţional, primind, la începutul lunii decembrie, titlul de cel mai bun film din 2010, din partea National Board of Review of Motion Pictures. La câteva zile după, ”Reţeaua de socializare” a fost desemnat cel mai bun film al anului şi de reprezentanţii tuturor marilor asociaţii de critici din SUA. Filmul lui Fincher a fost declarat, apoi, marele câştigător la cea de-a 15-a gală Satellite Awards.