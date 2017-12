Întâlnire în acorduri de vioară

La Colegiul Național de Arte „Regina Maria” va avea loc joi, de la ora 17.00, o întâlnire specială cu muza Eutherpe. Este vorba despre un recital de vioară solo și unul cameral, cu lucrări ce aparțin școlilor de compoziție contemporană din România, Belgia și Statele Unite ale Americii. Protagoniști vor fi doi artiști constănțeni: prof. dr. Mihai Daniel și prof. Mihai Fănică.

Evenimentul se va desfășura sub auspiciile European Conference of Promoters of New Music (ECPNM), Living Music Foundation Inc. și ale Fundației „Vox Novus”. Intrarea la această manifestare este liberă.