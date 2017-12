Întâlnire între pasionaţi de geografie de la liceele tehnologice

Elevii care învaţă la liceele cu profil industrial şi tehnologic din municipiul Constanţa au o competiţie destinată exclusiv lor, la disciplina geografie. Sâmbătă, peste 100 de de elevi de la clasele IX - XII, de la mai multe unităţi de învăţământ cu profil tehnic, au participat la cea de-a doua ediţie a concursului judeţean de geografie pentru licee tehnologice „Pământul - Planeta Vieţii”. Potrivit inspectorului şcolar pentru geografie din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, prof. Anca Dragomir, din totalul de participanţi, 104 au fost la proba teoretică, iar 25 de elevi la secţiunile Power Point şi fotografie. „Ideea noastră a fost de a-i scoate la concurs şi pe elevii de la liceele tehnologice, deoarece olimpiada de geografie se adresează mai mult celor din licee teoretice, unde sunt mai multe ore. Încercăm să găsim elevi buni care să participe la competiţii naţionale”, a declarat prof. Dragomir. Ea a completat că anul trecut, la sesiunea de comunicări ştiinţifice, chiar un elev de la Liceul de Marină „Alexandru Ioan Cuza” s-a calificat la etapa naţională a competiţiei, deşi, de obicei, cei de la liceele teoretice aveau astfel de rezultate.

PROBA DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ Competiţia s-a desfăşurat la Liceul Tehnologic „Gheorghe Miron Costin” Constanţa şi a constat în trei probe: proba scrisă de cultură generală, proba de artă fotografică „Frumuseţile Dobrogei prin ochii copiilor”, proba de Power Point/film „Arii protejate în Dobrogea”. La secţiunea arta fotografică, elevii au trebuit să se încadreze în tematică - apa şi să scoată în evidenţă beneficiile ei. „Fotografiile au fost trimise prin e-mail printr-o procedură astfel încât să nu fie numele copilului afişat. S-a urmărit dacă elevii au respectat tematica, au fost originali, dar s-au evaluat lucrările şi în funcţie de impresia artistică”, a declarat prof. Dragomir. Printre participanţi s-a numărat şi Georgiana Prodea, elevă în clasa a XII-a la Liceul Tehnic „Nicolae Titulescu” din Medgidia. Ea a participat la proba „Arii protejate în Dobrogea” şi a vorbit despre Fântâniţa - Murfatlar, o rezervaţie naturală de tip faunistic şi floristic. Îşi doreşte să lucreze în turism. „Anul acesta am şi Bac-ul la geografie şi mă ajută participarea la concurs. Mi se pare important să ştim date despre aşezări geografice. Am mai participat anul trecut la concursul de cultură şi civilizaţie. Am ajus la etapa naţională şi am reuşit să obţin locul 11 pe ţară”, a spus eleva.

Rezultatele competiţiilor

O altă competiţie desfăşurată sâmbătă a fost etapa judeţeană a Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice, la disciplina chimie. Ea s-a desfăşurat la Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria” şi în competiţie au intrat zece lucrări aparţinând elevilor de liceu. Rezultatele concursurilor au fost publicate sâmbătă la unităţile de învăţământ unde au fost susţinute competiţiile şcolare, precum şi pe site-ul (www.isjcta.ro), la secţiunea „Concursuri şi olimpiade şcolare“.