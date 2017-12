Întâlnire Iohannis-Cioloş-Isărescu: Strategia de dezvoltare a Guvernului, supusă dezbaterii publice

06:18:41 / 01 Iunie 2016

VORBE SI IAR VORBE

Cine-si poate imagina ca un guvern efemer poate concepe, analiza si realiza ceva in " materie de politici si reforme economice si dezvoltare durabila " , cand timp de 26 de ani nu s-a facut (raportat la posibilitati ) nimic ? Aceasta improvizatie numita " guvern " este facatura partidelor care au avut nevoie de un ragaz pentru ca sa puna la cale alte ticalosii si mai " durabile " . Este o gluma proasta sa vorbesti in Romania despre progres , dezvoltare , modernizare . Daca s-a facut cate ceva , s-a facut in interesul celor care s-au imbogatit . Majoritatea populatiei nu s-a ales decat cu firimituri . Este suficient sa-i vezi si sa-i asculti pe cei care candideza pentru fotoliile de primar , ca sa-ti dai seama pe mana cui vor ajunge eventualele planuri si intentii de dezvoltare si progres la nivel local si de catastrofa care ne asteapta la nivel national cu niste partide si institutii compromise si corupte .