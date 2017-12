Întâlnire sub semnul... „Căldurii”

A 16-a întâlnire suprarealistă sub semnul... „Căldurii” este programată să aibă loc vineri, de la ora 20.00, în spaţiul deja consacrat al Casei Cafelei. Invitaţii manifestării care are, de această dată, şi un nume predestinat, „35 mm”, vor fi maestrul fotograf Bebe Pitei şi cei mai talentaţi discipoli ai săi. „Noi îi aşteptăm cu jazz-ul, cafelele şi coniacurile clasice, plus poeziile produse „la minut”, sub inspiraţia provocată de una dintre fotografii, la alegerea celor care vor scrie. În acest fel, publicul va selecta cea mai inspirată imagine”, asigură iniţiatorul evenimentului suprarealist, Bogdan Papacostea.

Pe „simezele” Casei Cafelei vor expune fotografii: Diana Solomon, Narcis Babu, Nicolae Moise, Silviu Florin Doroftei, Alexandru Haşoti, Ionel Luca, Elena-Simona Hulubariu, Leonard Vizireanu, Mădălina Ioana Sas, Clementina Chiru-Straton, Mihaela Toma, Cosmin Pop, Nedelcu Dragoş.

Organizatorii evenimentului sunt realizatorul emisiunii culturale „Ziua şi cartea” de la NeptunTV, Bogdan Papacostea şi Alina Pachiţanu. Întâlnirea de vineri este cea de-a treia din această lună.