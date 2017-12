Întăriri “anonime” pentru ofensiva Farului

Problemele din ofensiva Farului i-au determinat pe conducătorii grupării de pe litoral să încerce achiziţionarea unor atacanţi, oficialii constănţeni orientîndu-se către jucătorii liberi de contract de pe piaţa externă. Astfel, în noaptea de luni spre marţi au sosit la Constanţa trei portughezi, doi atacanţi şi un fundaş central, care au participat, ieri după-amiază, la antrenamentul susţinut de elevii lui Marius Şumudică. Niciunul dintre cei trei nu vine însă de la o echipă de prima ligă, cel mai titrat fiind atacantul Joao Junior Batista Mawete, care susţine că a fost în lotul celebrei Benfica Lisabona în urmă cu şapte ani. În vîrstă de 28 de ani, Mawete are dublă cetăţenie, portugheză şi angoleză, şi a evoluat ultima oară în liga secundă din Cipru, la anonima Chalkanoras Idaliou, echipă care a retrogradat la finalul sezonului trecut în liga a treia. “Am ales să vin la Constanţa pentru că este o ocazie de a-mi continua cariera. Din ce am înţeles, Farul este un club de tradiţie în prima ligă din România, dar în acest sezon evoluează în liga secundă. Nu ştiu prea mult despre fotbalul românesc. Am auzit de portughezii de la CFR Cluj, dar şi de jucătorii români care joacă în Italia. Am venit la Constanţa să dăm probe timp de cîteva zile şi sperăm să încheiem un contract cu Farul. Dacă voi juca bine, am şanse să revin în echipa naţională a Angolei”, a declarat Mawete. Celălalt atacant, Helder Ramos, are tot 28 de ani, şi a jucat ultima oară la formaţia Lagoa, în liga a treia din Portugalia. În schimb, Hugo Eleuterio Martins Valdez “Tero”, este fundaş central, are 26 de ani şi vine de la Beira Mar, din liga secundă portugheză.

De la antrenamentul de ieri au absentat Marius Ene şi Cosmin Matei, primul fiind învoit pentru rezolvarea unor probleme personale. În schimb, Matei este în cantonament cu echipa naţională de juniori şi va lipsi următoarele două săptămîni, ratînd astfel meciurile cu FC Botoşani, din etapa a 8-a, şi cu Cetate Suceava, din etapa a 9-a. În aceste condiţii, antrenorul Marius Şumudică îi va avea la dispoziţie pe juniorii Mansur Abdurarazak şi Lucian Leu, primul urmînd să fie inclus în formula de start pentru cele două partide. Constănţenii speră să confirme şi sîmbătă faptul că joacă mai bine în deplasare şi să cîştige cele trei puncte la Botoşani. “Nu este simplu să joci să joci la Botoşani. În mod normal, după nume, Farul este favorită şi trebuie să cîştige, dar nu cred că va fi aşa uşor. Aţi văzut ce se întîmplă în liga secundă. Chiajna a pierdut pe teren propriu cu Galaţi şi sînt o grămadă de rezultate contradictorii în seria aceasta”, a spus Şumudică.