Întăriri la FC Farul

Pe lîngă sîrbul Dejan Rusmir, care va semna contractul prin fax şi va sosi direct în cantonamentul din Germania, FC Farul a reuşit alte două achiziţii importante. Astfel, conducerea grupării de pe litoral s-a înţeles cu patronul Sportului Studenţesc pentru transferul lui Cristi Irimia şi Florentin Cruceru. În vîrstă de 24 de ani, Cristi Irimia este un jucător de bandă dreapta şi a evoluat timp de două sezoane la Dinamo Kiev. În schimb, Cruceru, în vîrstă de 27 de ani, joacă pe postul de mijlocaş ofensiv şi a fost împrumutat pentru ultimele două sezoane la FC Argeş. Cei doi erau aşteptaţi, aseară, la Constanţa, pentru a semna contractele şi vor face deplasarea în cantonamentul din Germania. La Farul a revenit şi atacantul Armel Disney, care a fost împrumutat timp de un an la Internaţional Piteşti. Internaţionalul congolez nu va rămîne însă pe litoral, căutîndu-şi deja altă echipă. “Am avut o discuţie cu Disney şi i-am eliberat o hîrtie, prin care sîntem de acord, contra unei sume de bani, să se transfere definitiv”, a explicat Ion Marin.

“Săpăligă”, mulţumit de lot

La trei zile de la revenirea în ţară, după stagiul de pregătire din Austria, antrenorul principal al Farului a susţinut o conferinţă de presă, în care s-a arătat total mulţumit de primul cantonament al verii, în ciuda rezultatelor slabe înregistrate în partidele amicale. “Am avut condiţii excelente de pregătire în Austria, dar şi jocuri împotriva unor adversari foarte buni. Sper că am luat acolo toate golurile, să nu le mai luăm în campionat. Nu m-am ferit să accept direct adversari de valoare şi consider că doar jucînd împotriva unor formaţii puternice putem progresa. Înfrîngerile nu le acceptăm cu uşurinţă, dar învăţăm şi din eşecuri, mai ales că valoarea adversarilor noştri a fost reliefată corect. Am rulat întregul lot, căutînd să asigurăm perioade egale de joc, inclusiv juniorilor”, a explicat “Săpăligă”, care a dezvăluit obiectivele pentru următorul stagiu de pregătire, programat în Germania, în perioada 4-16 iulie: “Turneul la care vom pleca vineri este unul de la care personal aştept ca la revenirea acasă să avem un unsprezece consolidat, iar echipa să crească în potenţialul de joc şi să venim cu o formulă tactică flexibilă şi elastică. Vom întîlni adversari de calibru şi vom căuta să jucăm la rezultat, lucru pe care nu l-am cerut în Austria. Vom deplasa aceeaşi jucători care au fost şi la Kaprun, plus Teekloh, cu menţiunea că Nanu va rămîne acasă, dar nu pentru că am renunţa la el, ci pentru că s-a accidentat la ultimul joc de verificare. După părerea mea, putem spune că primele trei etape le jucăm în deplasare, pentru că, în a doua etapă vine Rapidul la Constanţa şi vom avea un joc foarte important. În ultima săptămînă înaintea începerii campionatului vom juca la Piteşti, cu FC Argeş, un amical în condiţiile primei etape”. Tehnicianul constănţean a adăugat că are încredere în jucătorii pe care îi are la dispoziţie. “Nu vreau să fac comparaţii cu ce a fost sezonul trecut, iar acesta este lotul pe care-l avem. Eu sînt mulţumit de lot şi am foarte mare încredere în el, exact aşa cum am zis şi anul trecut cînd lumea zicea că nu avem nicio şansă de salvare. Sînt convins că vom face o treabă mult mai bună decît anul trecut şi nu vom mai trece prin emoţii”, a explicat “Săpăligă”.