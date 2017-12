Întârzieri, abuzuri și ilegalități la Asirom?

03:58:26 / 09 Noiembrie 2017

Asirom

De ce nu se sesizează organele abilitate (OPC) sau cine mai știe cine ar trebui in tara asta,la fel am fost și eu mințit 90 de zile la call-center ca se fac verificări suplimentare in acest timp,iar după aceasta perioada am sunat din nou si tot aceeași poveste la care am zis ca a trecut termenul de 90 de zile si au mințit ca ei nu su zis asa ceva de termen, in concluzia mea este o firma iresponsabila ar trebui luate măsuri de lichidare a acestei firme . Am lucrat in Austria și am avut un accident și mi-au despăgubit mașina pe loc in aceeași zi! De ce la noi nu se poate?