Întârzieri în curtea Guvernului, penalizări la Primărie

 „CORECTITUDINE“ GUVERNAMENTALĂ  Schimbarea de atitudine a actualului Guvern şi declaraţiile contradictorii ale membrilor executivului au devenit o practică uzuală. Nu de mult, îi auzeam atât pe premierul Emil Boc, cât şi pe ministrul Dezvoltării, Elena Udrea, vorbind despre faptul că nu vor mai aproba alte proiecte care să se deruleze cu fonduri guvernamentale până când nu vor fi finalizate proiectele deja începute. Afirmaţiile celor doi au iscat declaraţii acide la acea vreme, însă poziţia lor părea a fi de neclintit. De la vorbe până la fapte este cale lungă, iar acum două luni, noi proiecte pe Ordonanţa 7/2006 au fost aprobate şi finanţate. Evident că, la o analiză mai atentă, se poate observa că majoritatea primăriilor beneficiare de noi fonduri sunt portocalii. Numai că, prin excesul de zel de care au dat dovadă, blonda de la Dezvoltare şi premierul au îngropat mai multe primării. Mai exact, foarte multe primării din mediul rural care au accesat fonduri guvernamentale pentru reabilitarea podurilor şi podeţelor sau pentru a amenaja sisteme de apă şi canalizare riscă să fie trimise în judecată, iar apoi să fie executate silit. Şi asta pentru că Guvernul nu şi-a îndeplinit îndatoririle asumate.

LUCRĂRI FINALIZATE Un caz concret este cel al comunei Chirnogeni, unde un amplu proiect a fost derulat pe Ordonanţa 7/2006, însă banii încă sunt aşteptaţi de constructori. „Proiectul de construire a 18 poduri şi podeţe în trei sate ale comunei a fost demarat încă din 2007. Cu chiu, cu vai, lucrările abia au fost finalizate, chiar dacă proiectul trebuia să se încheie în 18 luni. Nici constructorul nu vroia să lucreze, pentru că nu primeam banii de la Guvern. I-am determinat să finalizeze lucrările, însă banii tot nu au venit“, a declarat primarul comunei Chirnogeni, Gheorghe Manta, care a mai spus că, din totalul de 2,7 milioane lei, cât au costat lucrările de construire a podurilor şi podeţelor, Guvernul mai are de alocat 305 mii lei. „Lucrările au fost finalizate în septembrie anul trecut, iar de atunci nu am mai văzut niciun leu de la Bucureşti. Noi ne-am achitat integral de partea de cofinanţare pe care trebuia să o asigurăm. În plus, am mai plătit încă 250 mii lei pentru lucrări suplimentare“, a explicat edilul şef al comunei Chirnogeni.

 PENALIZĂRI ŞI CONTURI BLOCATE  Şi, dacă nu era suficient că în fiecare lună la uşa Primăriei vin reprezentanţii firmei de construcţii pentru a-şi cere drepturile băneşti, din septembrie au început să curgă şi penalizări. Penalizări care, din septembrie şi până în martie, au ajuns la suma de 95 mii lei. „Dacă nu vom mai primi bani de la Guvern, vom fi daţi în judecată. Am primit deja notificare de la firma de construcţii, iar dacă vom fi daţi în judecată riscăm să ne fie blocate conturile şi să nu mai putem derula niciun proiect“, a mai spus primarul. Tragic este că administraţia locală nu are bani pentru a plăti în locul Guvernului restanţele şi, cu fiecare zi care trece, penalităţile se adună, iar singura instituţie bună de plată pentru penalităţi este Primăria.