Integrala Pavel Chihaia, la editura „Ex Ponto”

Numele scriitorului, eseistului şi istoricului de artă Pavel Chihaia se confundă cu cel al romanului de debut, „Blocada”, prefaţat de Petru Comarnescu, fără a mai pune la socoteală studiile de artă medievală. Pentru a celebra personalitatea cărturarului stabilit în anii ’70, în Germania, directorul cunoscutei edituri constănţene „Ex Ponto”, Ioan Popişteanu, şi-a propus să publice, în ediţie integrală, opera cunoscutului scriitor - zece volume - care, deşi născut la Corabia (23 aprilie 1922) se consideră a fi dobrogean. De altfel, în oraşul de la malul mării, unde familia sa s-a stabilit când avea patru ani, Pavel Chihaia a absolvit Liceul „Mircea cel Bătrân”.

Ediţia integrală Pavel Chihaia reuneşte creaţia literară a scriitorului în cinci volume, cu un studiu introductiv de Angelo Mitchievici şi studiile de cultură şi artă medievală, reunite în alte cinci tomuri, cu un studiu introductiv semnat de Ileana Marin. Cele zece volume vor fi prefaţate de Ioan Popişteanu.

În „Antologia dobrogeană” vor fi reunite volumele „Blocada” şi „Înfăptuiri pontice”, iar sub genericul „Scrieri din ţară şi exil” vor apărea lucrările „Hotarul de nisip”, „Trecut şi prezent” şi „Cultura română şi cultura europeană”. Sub genericul „Cultură medievală” vor apărea tomurile: „Monumente din cetăţile de scaun ale Ţării Româneşti”, „Învăţături şi mituri în Ţara Românească”, „Ţara Românească între Bizanţ şi Occident”, „Căutări în orizontul timpului” şi „Imortalité et décomposition dans l’art du Moyen Age”.

„Sacrificând ore, zile, ani în arhive, biblioteci şi mănăstiri, despuind izvoare şi documente, stampe şi desene, materiale care ilustrează evoluţia mentalităţilor, Pavel Chihaia a reuşit să reconstituie trăsăturile fundamentale ale civilizaţiei şi culturii româneşti vechi”, a apreciat directorul editurii Ex Ponto, Ioan Popişteanu, care, în 2004, publica lucrarea în două volume, „Înfăptuiri pontice”.