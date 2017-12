Înţepat cu furca şi bătut măr pentru 10 găini

Un bărbat de 62 de ani, din Constanţa, a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost agresat de mai mulţi indivizi. Incidentul a avut loc în noaptea de marţi spre miercuri, în jurul orei 03.00, în zona Complexului Popas Cişmea (între Constanţa şi Ovidiu), unde bărbatul are o grădină şi o baracă improvizată, unde îşi petrece weekend-urile. “Dormeam şi, la un moment dat, am auzit zgomote în gospodărie. Am ieşit cu o lanternă şi am văzut mai mulţi indivizi care furau din curte. Când m-au văzut, unul dintre ei, care era foarte masiv, a luat o scândură de la poartă şi a început să mă lovească. M-a bătut aşa de rău încât mi-a rupt două coaste care mi-au perforat plămânul şi mi-a rupt un picior. Apoi mi-a înfipt o furcă în rotula piciorului stâng şi în mâna cu care m-am apărat. Erau cinci bărbaţi, care veniseră cu o cotigă, să fure. După ce au plecat, l-am sunat pe fratele meu, care a venit imediat şi m-a dus la spital”, a declarat victima, Costică Micu. El a fost operat, iar starea lui este stabilă şi a rămas internat în Clinica de Chirurgie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Constanţa. După ce au fost anunţaţi de fiul victimei despre agresiunea suferită de tatăl său, poliţiştii au împânzit zona pentru găsirea unor probe care să-i conducă la agresori. La un moment dat a fost adus un câine specializat de urmă, care i-a condus pe poliţişti până în cartierul constănţean Palazu Mare, de unde se presupune că sunt agresorii. “Se fac cercetări cu privire la acest caz şi desfăşurăm activităţi pentru identificarea autorilor şi recuperarea prejudiciului, deoarece se pare că au fost furate din gospodărie mai multe obiecte din metal şi 10 găini”, a declarat cms. şef Emilian Pârvu, şeful Poliţiei Municipiului Constanţa.