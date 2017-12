Inter Milano a câştigat ediţia a III-a a “Talent Cup”

Desfăşurată pe stadionul “Orăşenesc” din Ovidiu, a III-a ediţie a turneului internaţional “Talent Cup” la fotbal, turneu rezervat echipelor de juniori under 17, a fost câştigat de formaţia italiană Internazionale Milano, care a acumulat în clasamentul final şase puncte. Ieri, în ultimul meci al competiţiei, milanezii s-au impus cu 1-0 în disputa cu japonezii de la Kashima Antlers, unicul gol al întâlnirii fiind reuşit de Francesco Bigotto, în min. 16, după o frumoasă acţiune personală. Pentru Inter Milano a evoluat şi fundaşul român Alex Manolache. Pe locul secund s-au clasat România U17 (5p), urmată de Academia Hagi (4p) şi Kashima Antlers (1p).

PREMII SPECIALE. Cel mai bun portar al turneului a fost desemnat Matteo Mainini (Inter Milano), cel mai bun fundaş - Kohei Horinouchi (Kashima Antlers), cel mai bun mijlocaş - Florin Prodan (România U17), iar cel mai bun jucător al turneului a fost ales Ionuţ Mitriţă (Academia Hagi). Golgeterii turneului au fost Andrei Luduşan şi Ionuţ Mitriţă (ambii Academia Hagi) cu câte două goluri. Festivitatea de premiere a fost oficiată de Gheorghe Hagi, Miodrag Belodedici, Ştefan Petcu, Paul Peniu, Bogdan Vintilă şi Lucian Burchel.

„A fost un turneu foarte bun. Sunt copii, au jucat trei partide în trei zile pe această căldură şi merită apreciaţi. Fiecare a avut ocazia să-şi arate calităţile pe care le are. Au fost multe realizări şi suntem mulţumiţi de cum s-a desfăşurat acest turneu. Este unul dintre cele mai puternice turnee de juniori la această vârstă din Europa, vin mulţi jucători buni şi important este să descoperim cât mai multe valori“, a declarat Gheorghe Hagi. „Mă bucur că am câştigat, a fost un turneu foarte bun. Un succes italian cum se spune, pentru că am obţinut două victorii cu 1-0 şi am câştigat turneul. Cel mai bun jucător mi s-a părut Mitriţă, de la Academia Hagi, care mi-a şi pus cele mai multe probleme“, a afirmat jucătorul român al celor de la Inter Milano, Alex Mihai Manolache.

REMIZĂ CU NAŢIONALA. În ultima partidă de la acest turneu, Academia Hagi a remizat cu naţionala României U17, scor 1-1 (0-1). Un meci care se anunţa frumos între cei mai buni jucători din ţară la această categorie de vârstă a fost stricat de centralul tulcean Eduard Ioniţă. Acesta a rupt echilibrul numeric în min. 16, când l-a eliminat uşor pe Răzvan Marin, nu a acordat un cartonaş roşu pentru Cristian Bocşan pentru un henţ în postură de ultim apărător la un contraatac al Academiei şi nu a acordat, de asemenea, o lovitură de la 11 m pentru Academia Hagi la un fault clar în careu. Exceptând aceste “scăpări”, meciul a oferit multe momente frumoase. România U17 a deschis scorul în min. 45, prin Păun, iar golul lui Mitriţă din finalul meciului, din min. 83, după o cursă în care a depăşit patru jucători, a fost aplaudat la scenă deschisă.

Au evoluat - Academia Hagi (antrenor Cristian Cămui): Rotariu (44 Tordai) - Torişte, Hodorogea, Boitoş, Ciurea (90 Otei) - Gheorghe (53 Mitriţă), Vasile - Târnovan (85 Gogan), Marin, Vînă (53 Mihai) - Deac (53 Luduşan; 90 Tudoran); România U17 (antrenor Ionel Augustin): Niczuly - Burcă, Aldea, Dulap, Covalschi - Popescu, Krausz, Prodan - Grădinaru, Ilie, Păun. Au mai jucat: Muţiu, Şerban, Bocşan, Alexandrescu, Botiş, Moroşanu, Dumitrescu, Stavilă şi Rotariu. Au arbitrat: Eduard Ioniţă - Paul Dimancea şi Gabriel Georgescu, rezervă: Adriana Turnea.