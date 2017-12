Intercapital: „Bursa din Bucureşti, puternic subevaluată”

Acţiunile de top listate la bursele din Bucureşti şi Sofia sunt, în 2012, cele mai subevaluate titluri europene, spun analiştii casei de brokeraj Intercapital Invest. Raportul P/E (profit adus investitorilor / costul acţiunii) al indicilor BET şi Sofix, care arată evoluţia celor mai lichide zece acţiuni cotate la bursele din Bucureşti şi Sofia, este mult mai mic decât cel al indicilor altor burse din regiune, marilor pieţe de capital europene şi burselor din America şi Asia (un scor mai mic este mai bun, asta însemnând că investiţiile se recuperează mai repede - n.r.). „Bursa din Bucureşti are un indice P/E de 7,83 puncte. Comparativ, bursa din Varşovia are un scor de 8,25. Franţa are 12, Anglia - 14,6, Germania - 14,2, Cehia - 14,9, iar Ungaria - 19”, arată cei de la Intercapital Invest. Valori mai ridicate, care indică o eficienţă scăzută a investiţiilor, se înregistrează şi pentru Dow Jones - 12,8, S&P 500 - 14,13 şi Nasdaq - 19,72. (P.N.)