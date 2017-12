18:01:40 / 17 Iunie 2016

Borcanul cu miere

Salut Felipe, salut fratiorul meu, Felipe imi cer scuze frate ca am sifonat si te-am dat pe binga la nenea procuror, dar ce sa faci frate sti cum este , acum stau sa ma gandesc mai bine sa mai torn un pic ? Oricun buna treaba ... eu liber tu viitor puscarias, dar fie vorba intre noi doi acuma, oricum tu erai mai interlop ca mine. Bai frate dar cum curg comenturile la articolul cu tine, oare esti tu celebru sau sa fir oare din cauza faptului ca ai fost si esti o zdreanta de om si un sifonar si creator de povesti, auzi mah !! Tu ai prins vreodata vreun infractor sai te ocupai doar cu sifoneala si povestirile? Fratele tau Zamfirescu, Moldoveanu si mai nou Domul Cosmin ex SIPI ( PIPI) merg si ei binganiti, eu te indrum sa ii dai si pe ei pe binga ... Zambirescule !!! Da da da Bunicuţo !!! Mai ti minte ma cand ai plecat cu o traista de aur luata pe sustache la o perchezitie, vezi ca si tu faci drumuri cam dese la donnul procuror in cauza, urmeaza sa pleci so tu in catuse de acolo ? Uite promit ca nu sifonez dar am informatii ca super brigada Filipescu, Zamfirescu, Cosmin *ionescu* cunoscuti mai mult sub denumirea de Brigada Sifoane vor avea parte de multa dar foarte multa publicitate in zilele ce vor urma, asa ca baieti scoateti parfumele, doctoriile, aurul si mai ales drogurile, chiriile si ce mai stiti ca aveti pe suflet si caitiva, ducetiva inainte de biserica la fosti vostri colegi de la BCCO, rugatii sa nu faca ce ati facut voi, facetile o m*ie daia cu deepthroat, datile nevestele cate o tura sa faca un gang bang cu ele, si dupa ducetiva la biserica si spuneti LUI ca nici DNa nici Dga nu va mai poate scapa de Domnul Procuror Nita Teodor.