Interceptări şocante în dosarul vameşilor

Televiziunea Digi 24 a publicat, vineri, pe site stenograme din dosarul în care peste 100 de vameşi şi poliţişti de frontieră din vestul ţării au fost anchetaţi în anul 2011. Discuţiile surprinse de mijloacele de interceptare sunt elocvente.

“- Ce înseamnă de fapt o tură slabă? „1.450 de euro, cu totul”, spune unul dintre suspecţii interceptaţi de oamenii legii.

Existau, însă, şi zile bune, în care banii erau atât de mulţi încât ajungeau să-i supere pe cei mai sensibili la atingerea bancnotelor.

“- Nu înţeleg cum puteţi să îi ţineţi la ciorap.

- Da\' unde să îi pun?

- Nu ştiu, dar eu nu pot, că mă râcâie de mor.

- Dar eu nu merg, eu stau locului. Dacă mergi, nu rezişti”, potrivit unei alte discuţii care a ajuns la dosarul de cercetare.

Probleme apăreau şi din cauza celor care încercau să introducă în ţară mai multe mărfuri de contrabandă decât puteau ignora vameşii.

„- Să nu se vadă! Acuma că pui sub preş, sub banchetă, sub scaune, eu le văd, dar nu le ridic. Şi când deschide Gigi portbagajul... pică ţigările. Era portbagajul aşa. Când a deschis, au picat alea”, îşi povestea păţania unul dintre vameşi.

Anchetatorii au surprins şi discuţii ceva mai delicate între suspecţii cercetaţi în dosar:

„- Vreau să mă duc să mă culc că nu am dormit toată noaptea.

- M-am tot uitat după tine.

- Am stat pe ieşire... aaa... intrare. Ne-am uitat la filme porno.

- Unde?

- Înăuntru”, potrivit unui alt dialog surprins de anchetatori.

Peste o sută de persoane au fost trimise în judecată de procurori în acest dosar.