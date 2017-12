Interceptările Elenei Udrea din dosarul ALRO au dispărut!

În România zilelor noastre, orice ilegalitate care are legătură cu un potenţat al puterii portocalii dispare sau devine legală. Este inutil să mai vorbim despre micile găinării care sunt plătite cu ani buni de închisoare când marile „bufuri“ date de ăi mai puternici oameni ai ţării trec neobservate! După exemplul dat de preşedintele Traian Băsescu, care a făcut „vraja” de a „evapora“ dosarul „Flota“, la fel au dispărut şi peste 60 de cd-uri cu interceptări din dosarul ALRO ce vizau importanţi oameni politici. La cererea Realitatea TV, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a precizat că nu există cd-urile pe care primul procuror al cazului, Doru Ioan Cristescu, a declarat că le-a predat cu proces verbal. „Nu au existat cd-uri ataşate la dosarul nr. 6594/2/2010 al Secţiei Penale nici la data transmiterii dosarului de către DIICOT la Curtea de Apel Bucureşti (la 26.08.2010), nici la data înaintării de la Curtea de Apel Bucureşti la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi nici la data restituirii dosarului de către DIICOT la 02.11.2010“. „După plecarea colegului Nastasiu din sistemul DIICOT, la dosar au fost transmise de către SRI, organul care a pus în executare mandatele către ICCJ, o parte în formă scrisă şi cea mai mare parte pe suport optic. Este vorba de vreo 60 până la 80 de cd-uri care conţineau convorbirile tuturor persoanelor care au fost puse sub interceptare şi înregistrare. Aceste cd-uri au fost depuse şi urmează regulile prevăzute de procedura penală. Ele urmează dosarul oriunde se duce, iar dacă judecătorul, am înţeles că acum se află la Curtea Supremă, dacă judecătorul simte nevoia să le asculte, poate să procedeze la ascultarea lor“, a spus procurorul Doru Ioan Cristescu. Numai că ele nu mai există! Despre ce cd-uri vorbim? Pe de altă parte, referitor la răspunsul ICCJ privind faptul că DIICOT a cerut dosarul în 2 noiembrie şi l-a înapoiat în aceeaşi zi, fostul procuror Alice Drăghici a declarat: „Un dosar aflat pe rol nu poate fi cerut şi dat înapoi. Aşa ceva nu se poate. Procurorul trebuie să se ducă să ceară dosarul şi să-l fotocopieze la arhivă“.