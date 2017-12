Interceptările telefonice ilegale care au provocat vineri demisia directorului de comunicare al premierului David Cameron erau o practică curentă a tabloidelor britanice, potrivit declaraţiilor unui avocat, publicate ieri în presa naţională. Mark Lewis a afirmat că reprezintă interesele a patru personalităţi care se declară vizate de interceptări telefonice ilegale, realizate de structuri de presă în perioada 2005-2008. În legătură cu aceste intercepări, acesta a afirmat că „era aproape un joc de copii. Era o practică curentă”.

Potrivit publicaţiei „Sunday Times”, două dintre victime ar fi actori de seriale televizate. Telefoanele lor mobile ar fi fost ascultate pentru a obţine informaţii confidenţiale privind scenariile. Dar, în general, interceptările telefonice aveau ca scop să furnizeze tabloidelor informaţii despre celebrităţi. Directorul de comunicare al premierului David Cameron, Andy Coulson, a demisionat vineri, după ce timp de mai multe luni a fost ţinta unor critici cu privire la rolul pe care l-ar fi jucat în numeroasele interceptări telefonice ale celebrităţilor şi politicienilor, realizate ilegal în anii 2005-2006 de tabloidul „News of the World”, al cărui redactor-şef era în perioada respectivă. Andy Coulson a fost numit în 2007 de Cameron, chiar după demisia sa de la publicaţia „News of the World”, care aparţine grupului Rupert Murdoch, News Corp.

„News of the World”, primul tabloid duminical britanic, este acuzat că a realizat interceptări ale unor membri ai familiei regale, oameni politici sau vedete. Potrivit ziarului „The Independent on Sunday”, foştii premieri Tony Blair şi Gordon Brown au întrebat amândoi poliţia dacă figurează printre personalităţile interceptate ilegal. Ambii au refuzat să comenteze această informaţie. Deputatul laburist Chris Bryant, el însuşi vizat de interceptări, a criticat în repetate rânduri poliţia, căreia i-a reproşat că a subestimat proporţiile scandalului. Ar fi fost interceptate apelurile telefonice a circa 3.000 de persoane, printre care actriţa americană Gwyneth Paltrow, primarul Londrei Boris Johnson sau cântăreţul britanic George Michael. O anchetă în justiţie a fost relansată în urmă cu o săptămână, în urma unei reclamaţii a actriţei britanice Sienna Miller.