Interdicţia cumulului pensiei cu salariul în sistemul public trebuie eliminată

Preşedintele fondator al PC, Dan Voiculescu, scrie pe blogul său că interdicţia cumulului pensiei cu salariul în sistemul public reprezintă una dintre cele mai nocive nedreptăţi comise de regimul Traian Băsescu: \"Această decizie, care a lovit, în general, în specialiştii de valoare din toate domeniile (educaţie, sănătate, armată etc.) şi, în particular, în reperele culturii româneşti, constituie o încălcare flagrantă atât a dreptului la muncă, cât şi o îngrădire a unui drept financiar, câştigat ireversibil prin cotizarea la bugetul asigurărilor sociale de stat şi îndeplinirea vârstei legale de pensionare”. El aminteşte că a a avut diverse intervenţii ca senator şi a reuşit chiar eliminarea interdicţiei în Comisiile pentru buget şi muncă, însă plenul Camerei Deputaţilor, controlat atunci de majoritatea PDL, a respins hotărârea celor două comisii: “Consider că dreptul la muncă nu trebuie interzis celor care îndeplinesc toate criteriile de experienţă şi competenţă. Sunt convins că, spre exemplu, locul marilor actori români rămâne pe scenă, iar performanţa artistică se măsoară în talent şi profesionalism, nu în limite de vârstă şi în puncte de pensie”. (A.M.)