Interdicţia de vânzare a terenurilor agricole către străini nu poate fi prelungită

România nu are prevăzută în tratatul de aderare posibilitatea prelungirii interdicţiei de vânzare a unor terenuri agricole către străini după 1 ianuarie 2014, în timp ce Bulgaria, Ungaria şi Lituania au specificat acest aspect în tratat, a declarat secretarul de Stat în Ministerul Agriculturii, Achim Irimescu. „Bulgaria, Ungaria şi Lituania pot decide prelungirea interdicţiei de vânzare a unor terenuri agricole către străini după 2014, deoarece aveau prevăzut acest lucru în tratatul de aderare. România nu are prevăzută în tratatul de aderare posibilitatea prelungirii”, a spus Irimescu. Parlamentul bulgar a adoptat o decizie de prelungire a interdicţiei de vânzare a unor terenuri agricole către cetăţeni străini până în anul 2020. Potrivit Tratatului de Aderare a Bulgariei la UE, Sofia a putut beneficia de o perioadă de tranziţie până la 1 ianuarie 2020, după care este însă obligată să liberalizeze tranzacţiile cu terenuri agricole. În ceea ce priveşte proiectul României cu privire la vânzarea terenurilor către persoanele fizice, oficialii de la Bruxelles au anunţat că, în prima sa variantă, acesta nu poate fi acceptat, însă au decis să ofere asistenţă în elaborarea unui document mai bun în acest sens. Potrivit proiectului de Lege privind vânzarea-cumpărarea terenurilor agricole situate în extravilan de către persoane fizice, acestea vor putea cumpăra terenuri agricole situate în extravilan numai dacă au desfăşurat activităţi agricole pe o perioadă de cel puţin cinci ani şi fac dovada că au cunoştinţe în domeniul agricol. Arendaşii care doresc să cumpere teren agricol situat în extravilan trebuie să deţină calitatea de arendă pentru terenul respectiv, stabilită printr-un contract de arendă încheiat pe o perioadă de minimum 5 ani pentru terenul ce urmează a se vinde şi să fie înregistraţi potrivit art. 1838 din Noul Cod Civil. În plus, proprietatea persoanei fizice, reprezentând terenuri agricole situate în extravilan, nu poate depăşi 100 de hectare. Toate aceste condiţii au dus la nemulţumiri din partea producătorilor agricoli, care cer modificarea proiectului de lege.