Interdicţie de a solicita donaţii pentru fundația lui Donald Trump

Fundaţia de caritate a lui Donald Trump, candidatul republican al funcţia de preşedinte al SUA, a fost înştiinţată că nu mai are dreptul de a solicita donaţii, întrucât nu are autorizaţie în acest sens, anunţă Procuratura Generală din statul New York, citată de ziarul The Washington Post.

James Sheehan, un oficial din cadrul Procuraturii Generale din statul New York, a trimis o notificare oficială Fundaţiei Donald J. Trump, conform Biroului procurorului general statal, Eric Schneiderman, membru al Partidului Democrat.

Conform autorităţilor, Fundaţia Donald Trump s-a finanţat în totalitate din donaţii începând din anul 2008, deşi nu ar avea toate autorizaţiile necesare în statul New York. Fundaţia trebuia să fie autorizată în conformitate cu Articolul 7A din Legea executivă a statului New York.

"Fundaţia Trump trebuie să înceteze imediat apelurile pentru contribuţii în statul New York", a transmis James Sheehan. Fundaţia Donald Trump este condusă de candidatul republican la preşedinţia SUA, iar din conducere fac parte membri ai familiei magnatului.