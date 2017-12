Interdicţie înjumătăţită în cazul preşedintelui CJC

Judecătoria Constanţa a respins, ieri, cererea formulată de preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, de revocare a măsurii interdicţiei de a părăsi ţara pentru următoarele 30 de zile, impusă de Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA)-Serviciul Teritorial Constanţa. Decizia instanţei este definitivă. Cu toate acestea, Nicuşor Constantinescu are voie să plece temporar din România, deoarece a primit încuviinţarea procurorilor DNA Constanţa de a merge în SUA, în perioada 15-30 ianuarie 2014, în vederea efectuării unor investigaţii medicale.

BRUSCAT Reamintim că acţiunea de aducere cu forţa în faţa anchetatorilor a preşedintelui CJC a avut loc miercuri, în parcarea instituţiei pe care acesta o conduce. Modul controversat în care a fost pus în executare mandatul de aducere a stârnit nenumărate reacţii negative la adresa procurorului şi a ofiţerilor judiciari. Nicuşor Constantinescu i-a acuzat pe aceştia că au acţionat mişeleşte. „Eu nu am primit nicio citaţie, nu am semnat nimic. Se emite mandat de aducere, conform codului de procedură penală, numai atunci când un cetăţean refuză să vină la audieri. Astăzi (miercuri - n.r.) eu am fost tratat ca un animal, ca un criminal. Jignirea e la adresa celor 250.000 de cetăţeni care m-au votat”, a declarat preşedintele CJC. Acesta a adăugat că va face plângeri împotriva ofiţerilor de poliţie şi a procurorilor anticorupţie care l-au supus „unor abuzuri staliniste”. Nicuşor Constantinescu este susţinut şi de vicepreşedintele Senatului României, senatorul PSD Nicolae Moga. El a anunţat că va formula o interpelare către ministrul Afacerilor Interne pentru ca acesta să explice procedura de punere în aplicare a unui mandat de aducere, considerând că ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Nicuşor Constantinescu a fost un abuz.