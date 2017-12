Interesele politice din Mangalia, mai presus de agenda cetățeanului

14:17:59 / 08 Decembrie 2015

Debandada

De ce oare, organele abilitate nu impun primariilor sa afiseze la vedere, dar la vedere, un afisier in oras, unde contribuabilul sa poata vedea sumele incasate din taxe si impozite si modul in care au fost cheltuite, banut cu banut. Ca la orice firma, incasari si plati, venituri si cheltuieli…… Daca intri pe site-ul unei primarii nu vezi decat informatii mai mult sau mai putin interesante, referitoare la evenimente, serbari, politica, obligatii cetatenesti…, multe din ele fara rost. De ce in aceste site-uri nu putem vedea situatia contabila a primariilor ? de ce nu putem vedea contractele incheiate cu diverse firme ? de ce nu putem vedea devize de manopera si material ? (doamne ce interesant ar fi, cate motive de reclamatii..de….) de ce nu putem sti ce persoane sunt implicate in aceste afaceri ? De ce nu putem afla la timp ce s-a mai concesionat si cui ??? De ce oare nu se face nimic la vedere ? Se pare ca nici UE, nu verifica cu simt de raspundere banii investiti in proiecte diverse, care mai de care mai deocheate. Am vazut totusi ca un chiosc din acela pt informare turistica, plantate in aceasta toamna prin statiuni costa in jur de 120.000 EURO ?! bani cu care se poate construi o casa aproape boiereasaca, nicidecum o cascarabeta din geamuri termopan, care oricum NU v-a folosi nimanui – Am curaj sa pun pariu, ca tot sezonul estival nu-i v-a deranja nimeni, or fi acolo si angajati ? Angajatii cui ? Platim tot noi contribuabilii ca sa produca nimic ?! Cineva si-a luat angajamentul ca v-a crea locuri de munca ?!!! Toate acestea NU pot fi tinute la secret, nu este normal si nici legal, sunt banii nostrii ai contribuabilior. si vrem sa stim, cine, cu cine, de ce si pt ce se cheltuiesc. NE POATE AJUTA CINEVA ??? (nu ne trimiteti va rog sa intrebam la primarie… ca am avea dreptul… ca…. S-ar crea o mare tensiune intre contribuabili si angajatii primariei cu pricina, s-ar isca cu siguranta animozitati, razbunari,…etc)