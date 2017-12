Interesele politice din oraşele mici = sancţiuni de la UE

21:41:30 / 17 Iunie 2014

MAI VRETI VOTATI HOTILOR PESEDISTI , DRACUL SA VA MAI ALEAGA , CA NOI NE-AM SATURAT DE HOTI SI BANDITI TRASEISTII DIN ADUNATURA PSD ,PC SI UDMR.

UNDE SE DUC BANII UE CARE S-AU DAT PENTRU LEGAREA LA UN OPERATOR LA RETEAUA DE APA POTABILA SI MARITI PRETUL , CARE TREBUIE SA-L PLATIM TOT NOI , IAR IN TRATATUL DE ADERARE LA UE , VA-TI LUAT ANGAJAMENTUL , SA INVESTITI IN DOMENIUL APEI SI CANALIZARILOR , CA ALT FEL ,UE NU V-AR FI PRIMIT SI NICI BANII UE NU-I VEDEATI , DECI UNDE SE DUC BANII UNIUNII EUROPENE , DESTINATI PENTRU DOMENIUL APEI SI CANALIZARILOR , DE UMBLATI LA BUZUNARELE NOASTRE ? HOTILOR SI BANDITILOR , ASTA CA MACAR MONICA MACOVEI SA MAI SPUNA DIN HOTIILE PESEDISTILOR , CITI BANI AU FURAT SI LOCALITATILE SATESTI AU RAMAS FARA CONDUCTE DE APA POTABILA SI CANALIZARI , IAR ACUM NE BAGA MANA IN BUZUNAR SA PLATIM TOT NOI , CEI CARE V-AM ALES , HOTILORRRRRRRRRRRRRRRRRR .