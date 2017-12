Interesul pentru Medicină, revitalizat... Cine e autorul?

11:44:51 / 27 Iulie 2015

lasati ba inclinatiile si vocatiile si vrajeala

Bravo mahidoanco, si mahidonii tot asa sant de interesati de binele oamenilor, ale societatii, ei pun pe ultimul loc veniturile salariale, personale. De aceea sant cei mai bogati din Romania, ca primordial e interesul celor multi nu al lor, ultimul ex. e al mahidoancei Halep, care in loc sa joace pt. Romania un meci f. imp. in Canada a preferat sa mearga in Germania ca pierdea masina. Baa, lasati vrajeala si minciuna gen Basica, numai ala minte la fiecare secunda, incepand cu sa traiti bine, continuand ca nu vreau sa fiu presedinte ca Mitica de la Liga si terminand cu moscheea. El ii spune in 2014 lui Erdogan ca a vorbit la Primaria Buc. si ca a gasit loc pt. moschee, acum daca se face moschee spune ca Ponta e bolnav la creier. Adevarul este unu singur, romanii sant f. egoisti, invidiosi, ahtiati dupa avere, daca ar putea ar cumpara tot globul, fuduli. Oricum acest Guvern e de departe cel mai bun din ultimii 15 ani, numai daca te uiti la cresterea ec. de 4%, cea mai mare din UE, deficitul f. mic de 1,5, inflatie f. mica, 0, datoria publica cea mai mica din UE de 38% din PIB, salarii reintregite, si cate si mai cate. Alde Basiti, la groapa de gunoi a istoriei ROM., sa nu mai ajunga vreodata la conducerea tarii. Nici Malai-Mare nu e departe de apucaturile basite, si asta spunea asta toamna ca tb. redus tva-ul acum respinge reducerea acesteia. Ce incredere sa mai ai in panaramele astea jegoase.