Interlopi acuzaţi de un martor cu identitate protejată

Tribunalul Constanţa a continuat, ieri, cercetarea judecătorească în procesul în care Petrică Tomescu, Lucian Călimărea şi Cristian Gherghişan, membri ai grupării interlope „Spaniolu”, sînt acuzaţi de tentativă de omor calificat. Potrivit rechizitoriului, în luna februarie 2007, cei trei l-au snopit în bătaie pe Cristian Gheorghiu, zis „Cristel”, membru al grupării rivale „Fraţii”. Sîngeroasa reglare de conturi a avut loc într-un atelier de tapiţerie de pe str Atelierelor, din Constanţa, iar victima a ajuns pe patul spitalului şi a necesitat peste o sută de zile de îngrijiri medicale pentru vindecarea vătămărilor suferite. După agresiune, cei trei au dispărut, fiind reţinuţi după luni de căutări. Gherghişan se ascundea în locuinţa prietenei sale, situată în zona Gării CFR Constanţa, iar Călimărea şi Tomescu au fost săltaţi de oamenii legii dintr-un hotel din Sinaia. Agresorii au fost arestaţi, dar ulterior, judecătorii i-au pus în libertate. Primul audiat, ieri, de instanţă a fost Vasilică Mirea, care a povestit că a fost prezent la incident şi l-a văzut pe Tomescu ieşind din atelier cu un cuţit în mînă. „În seara respectivă, la ora 20.30, m-am întîlnit cu Cristel, cu care m-am plimbat prin Mamaia. Întrucît sînt colecţionar de săbii vechi şi ştiam că patronul atelierului tocmai primise o astfel de sabie, am mers cu Cristel pe str. Atelierelor. În timpul scandalului din atelier, eu am rămas afară, unde Gherghişan a stat lîngă mine şi m-a ameninţat cu un pistol, spunînd că nimeni nu are nimic cu mine. Din atelier se auzeau ţipete, cei dinăutru urlau, se înjurau, dar eu nu am putut vedea nimic. Ce pot spune este că l-am observat pe Tomescu ieşind cu un cuţit în mînă!”. Înainte de intrarea în sala de judecată, un amic de-al lui Cristel, Florin Moroşanu, l-a acuzat pe Călimărea că l-a împins şi i-a tras un pumn în spate, vrînd probabil să îl provoace. Simţindu-se ameninţat de atitudinea rivalilor, Vasilică Mirea a cerut instanţei să îl audieze în şedinţă secretă, însă solicitarea i-a fost respinsă. Al doilea martor a fost unul cu identitate protejată, fiind audiat prin sistemul audio-video al Tribunalului. Contrar aşteptărilor, vocea acestuia nu a fost distorsionată şi cei care îl cunoşteau, respectiv interlopii prezenţi în sală, l-au recunoscut fără nicio problemă, însă au preferat să nu îi dezvăluie identitatea. „În seara aceea eram cu maşina prin zona în care a avut loc incidentul şi i-am văzut în dreptul atelierului pe Tomescu şi Călimărea; primul avea un cuţit în mînă şi al doilea coada unui topor şi stăteau lîngă un jeep verde. Nu am oprit de frică, dar m-am întors după jumătate de oră şi am găsit Poliţia anchetînd. Le-am spus ce am văzut şi am cerut să fiu protejat ca martor!”, a povestit anonimul. Avocatul celor trei interlopi a obiectat în momentul în care pe monitor s-a observat umbra unui bărbat care se apleca la urechea martorului protejat şi îi şoptea ce să spună. Judecătorul nu a văzut cele reclamate şi a rămas să se pronunţe cu privire la cererea apărătorului de a i se înmîna o copie după înregistrarea audio-video de ieri. Se zvoneşte că Tomescu, Călimărea şi Gherghişan au primit o ofertă de la Cristel, care le-ar fi cerut suma de 60.000 de euro ca să se împace şi să nu îi mai tîrască prin tribunale, însă zvonul nu a fost confirmat de niciunul dintre interlopi. Următorul termen de judecată va fi pe 1 aprilie.