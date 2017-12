Interlopii Sarafu şi Vanghelici, martori în instanţă

Procesul în care Neculae Boca, membru al grupării interlope „Fraţii”, este judecat pentru vătămare corporală, a continuat, ieri, la Judecătoria Constanţa, cu audierea a doi martori. În acest dosar, cei care au făcut plîngere penală împotriva lui Boca sînt Bogdan Vera şi Ionel Chiujdea, care fac parte din gruparea rivală „Spaniolu”. Aceştia îl acuză pe Neculae Boca că i-a bătut cu sălbăticie în seara de 17 noiembrie 2006, în clubul Imperial Bowling, din cartierul constănţean Tomis Nord. Singurul prezent în faţa judecătorului a fost Ionel Chiujdea, în vreme ce Boca şi Vera au lipsit. Martorii audiaţi ieri de instanţă, Stilla Sarafu şi Ionuţ Vanghelici, au relatat cum au fost atacaţi de fraţii Vasea şi amicii lor în local, în timp ce stăteau la o masă. „M-am întîlnit la Imperial Club cu Bogdan Vera, cu fraţii Mirel şi Ionel Chiujdea şi Ionuţ Vanghelici şi ne-am aşezat într-un separeu. La un moment dat, au apărut fraţii Vasea, cu Usein Sali, Cristian Gheorghiu, Victor Şerban şi Neculae Boca şi au tăbărît pe noi fără niciun avertisment. Usein mi-a tras un par în cap şi am căzut. Am mai apucat totuşi să văd cum Boca îl atacă pe Chiujdea şi toată lumea fugea spre ieşire, agresorii lovind cu bîte, răngi şi picioare. Eu am fost ţinta atacului întrucît Boca nici nu îi cunoştea pe Vera şi Chiujdea. Cred că ei au fost bătuţi ca să nu mă poată apăra pe mine!”, a afirmat Stilla Sarafu. Aceeaşi declaraţie a dat-o şi Ionuţ Vanghelici, care a povestit cum a luat şi el bătaie în seara respectivă. „Ne-am pomenit cu fraţii Vasea şi ceilalţi peste noi, în separeu, şi am văzut cum Sarafu primeşte un par în cap de la Usein Sali, iar Chiujdea, un pumn în faţă, de la Neculae Boca, şi amîndoi au căzut la pămînt. Eu am fugit ca să îmi apăr pielea, dar m-am întors după zece minute, ca să îl iau pe Sarafu, care era plin de sînge. Lumea de acolo mi-a spus că şi Bogdan Vera a fost bătut de Boca. Mai tîrziu, în acea seară, m-am întîlnit cu el la spital şi mi-a arătat urmele a şapte lovituri pe corp, spunîndu-mi că Neculae Boca l-a bătut în club şi afară!”, a susţinut Vanghelici. Potrivit actului de inculpare, o răfuială sîngeroasă s-a petrecut în noaptea de 17 spre 18 noiembrie 2006, în clubul Imperial Bowling, din cartierul Tomis Nord. Conform anchetatorilor, scandalul a izbucnit între membrii celor două grupări rivale din Constanţa. Stila Sarafu, de 26 de ani, Ionel Chiujdea, de 29 ani, Ionuţ Vanghelici, de 29 ani şi Bogdan Vera, de 27 ani, au fost atacaţi de fraţii Vasea şi acoliţii lor, înarmaţi cu bîte şi cuţite. Conform certificatelor medicale, în urma bătăii pe care a încasat-o, Bogdan Vera a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral şi facial, contuzie umăr stîng, contuzie articulaţii radiocarpiene stînga, fără leziuni osoase. Cel mai grav rănit a fost Stila Sarafu, care s-a ales cu mai multe plăgi tăiate în zona scalpului şi ambele braţe fracturate, iar pentru vindecare a avut nevoie de 110 zile de îngrijiri medicale. De altfel, dosarul lui Neculae Boca s-a desprins din cel al fraţilor Traian şi Mihăiţă Vasea, în care aceştia sînt acuzaţi că l-au agresat pe Stilla Sarafu, fiind judecaţi pentru tentativă de omor calificat şi ultraj contra bunelor moravuri.