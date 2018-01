Interlopul Lucian Călimărea, săltat de DIAS

10:51:17 / 15 Ianuarie 2015

PT SLUGI

MIZERIILOR LUI CALIN DOAR UN ORAL PUTETI SA-I FACETI A FOST ESTE SI VA RAMANE SEFUL ORASULUI VA PUP FACETI MUSCHI , INGRASATI-VA SA PERPELESC MAI BINE HI HI HI PIZDELOOOOOR